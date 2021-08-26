الزراعة: حصاد بعض الأصناف الجديدة من الأرز والذرة بكفر الشيخ

تم تنظيم اليوم الحقلي السنوي للذرة الشامية والأرز، وذلك بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في خدمة المجتمع وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

حضر الفعالية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي وعدد من قيادات وزارة الزراعة، ومديري المعاهد والمعامل البحثية المختلفة ورؤساء الإدارات المركزية ووكلاء وزارة الزراعة ومديري الإرشاد الزراعي وإنتاج التقاوي.

‏وقال د علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية إن هدف اليوم الحقلي هو الاطلاع علي هجين الذرة الشامية وكذلك علي أصناف الأرز الجديدة والتجارية عالية الإنتاجية والموفرة للمياه.

واضاف أن محصول الذرة الشامية يحتوي علي “٤٣ هجينا مبشرا أصفر أبيض فردي وثلاثي وأحمر”.

وأكد أنه بالنسبة لمحصول الأرز فهناك أصناف تحت التسجيل وبعض الهجن المبشرة من الأرز الهجين مبكرة النضج. وتم حصاد بعض الأصناف الجديدة من الأرز والذرة أمام الحضور وكانت الإنتاجية مبشرة بالخير.

وفي سياق متصل وفي إطار فاعليات اليوم الحقلى قام د أشرف خليل – مدير معهد بحوث أمراض النباتات بتفقد برنامج أمراض الأرز والذرة بمحطة بحوث سخا.

كما تفقد معمل قسم بحوث أمراض الأرز بمبني مركز البحوث والتدريب الأرز حيث تم إمداد المعمل بعدد كبير من الأجهزة الحديثة التى تساعد فى إنتاج أصناف أرز عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض.

وفي سياق متصل قال د حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي إن النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بزيارة محطة انتاج التقاوى في سخا وأشاد بالمستوى المتميز للمحطة ودورها في توفير تقاوي عالية الجودة وبأسعار مخفضة للمزراعين.