الزراعة: حديقة حيوان الجيزة تسجل 105 آلاف زائر لأول مرة

الصاوي أحمدقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الأقبال علي حديقة الحيوان في الجيزة "تاريخي " وغير مسبوق " مسجلا 105 آلاف زائر لأول مرة.وفي تصريحات لـ"المال"، أضاف "تشمل هذه الأعداد إجمالي عدد التذاكر التي تم

الصاوي أحمد



قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الأقبال علي حديقة الحيوان في الجيزة “تاريخي ” وغير مسبوق ” مسجلا 105 آلاف زائر لأول مرة.

وفي تصريحات لـ”المال”، أضاف “تشمل هذه الأعداد إجمالي عدد التذاكر التي تم صرفها مع عدم إحتساب الأطفال تحت 6 سنوات”.



وأوضح رجائي لـ”المال ” أن عمليات التطوير المستمر في الحديقة دفعت المواطنين للاستمتاع بيوم مشمس وممتع في مقر الحديقة في الجيزة وكذلك للاستمتاع بمدى التطوير المستمر للحديقة و شمل ذلك تطهير 8 آبار لتوفير المياه العذبة وتطهير كامل للترع والمصارف في الحديقة التي كانت تنبعث منها روائح تضر بالزوار .



وكشف رجائي أنه تم إقامة منطقة للعب الأطفال وإقامة 2 شاشة سينما تعرض أفلام قصيرة عن الحيوانات مدة الفيلم الواحد 15 دقيقة وتتمير بأنها ثلاثية الأبعاد حيث توفر مدي وتجسيد تام للأفلام والألعاب الموجودة وكذلك توفير عدد 3طفطف لخدمة وتنقل الزوار .



ولفت رجائي أن الحديقة تدرس توفير عربات جولف لكبار السن لتأجيرها لخدمتهم وتوفير وسيلة إنتقال مميزة لهم كما تم تركيب كاميرات مراقبة بعدد 78 كاميرا تغطي كافة أرجاء الحديقة بالكامل وندرس حاليا تركيب بوابات إلكترونية ولكن خلال العام المالي القادم .

ولفت رجائي أن يوم غدا الثاثاء أجازة الحديقة الأسبوعية التي يتم فيها القيام ببعض أعمال التنظيف الدورية وكذلك لراحة العمال.