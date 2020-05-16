الزراعة: حجم الصادرات بلغ 3 ملايين طن منذ بداية العام

صادرات الموالح منذ يناير 2020 وحتى الآن سجلت نحو 1.35 مليون طن لكل دول العالم

أكد تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة أن صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن وصلت إلى 3 ملايين طن .

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه ”المال” أن صادرات الموالح منذ يناير 2020 وحتى الآن سجلت نحو 1.35 مليون طن لكل دول العالم، إضافة إلى أكثر من 590 آلف طن بطاطس، و200 ألف طن بصل، و20 ألف طن فراولة، وبلغ إجمالي الصادرات منذ بداية العام نحو 3 ملايين طن صادرات زراعية لدول العالم، حيث لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن حصة الدول العربية والخليجية من إجمالي تلك الصادرات الزراعية نحو 40 في المئة، موضحا أن أبرز المنتجات التي يتم تصديرها لدول الخليج هي الموالح والعنب والفراولة والبطاطس والبصل.

وأكد التقرير أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.

وأشار إلى أنه لا يوجد دولة أفريقية أو عربية تستطيع منافسة مصر في الموالح إذ لا توجد منتجات فى جودة المنتجات المصرية، فمصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح، وأنه لا يمكن أن تتمتع مصر بهذه المكانة العالمية بدون أسباب أو معايير جودة.

وأكد الدكتور ماهر أبو جبل مستثمر زراعي وعضو نقابة الزراعيين أن مصر أزاحت الولايات المتحدة الأمريكية من المرتبة الثالثة في تصدير البصل عالميا خلال العام الماضي ، واحتلت المرتبة الثالثة خلف الصين والهند طبقا لمنظمة الفاو .

ولفت “أبو جبل” في تصريحات خاصة لـ “المال” إلى أن هناك منتجات مصرية جديدة مثل البصل والطماطم تحظى بطلب كبير في إيطاليا واليونان بعد وقف دخول العمالة لهذه الدول.

ولفت إلى أن صادرات الموالح والبطاطس والبصل والعنب أهم المنتجات الطازجة التي يتم تصديرها لدول أوروبا والخليج.