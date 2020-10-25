اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: جهود مكثفة لسرعة إنجاز وتنفيذ منظومة تحديث الري بالوادي الجديد

أعلنت وزارة الزراعة خطة لتطوير الري
الصاوي أحمد 1:02 م, الأحد, 25 أكتوبر 20 1:02 م, الأحد, 25 أكتوبر 20

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قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمحافظة الوادي الجديد، إنه يجرى حاليا تكثيف العمل لسرعة إنجاز منظومة تحديث الري الحقلي، بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة التنفيذ.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن أعضاء جمعية شباب الأعمال، قامت بزيارة المحافظة، وذلك في إطار التعاون الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماعهم مع وزير الزراعة بتنفيذ نموذج إرشادي للري الحديث بالمحافظة، يتم من خلاله توعية المزارعين بأهمية التحول للنظم الحديثة في الري.

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وأضاف المرسي أن وفد الجمعية التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث تمت مناقشة تحديث إحدى الآبار وتجهيزها كنموذج إرشادي يظهر ويوضح على أرض الواقع الفروق الجوهرية بين إدارة نموذجية للموارد وزيادة الإنتاج من خلال إدارة علمية لمنظومه الزراعة ومدخلاتها.

وأوضح أنه تم عقد عدد من الندوات الإرشادية والتوعوية، بحضور جميع المهتمين من التنفيذيين والمزارعين وبعض الشركات المشاركة في المنظومة، بهدف التوعية والإرشاد، بأهمية التحول إلى نظم الري الحديثة، وتوضيح الفوائد التي تعود على المزارعين، من زيادة في الإنتاجية والعائد الاقتصادي والدخل، فضلا عن ترشيد استخدام المياه.

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وفي سياق متصل تفقد وفد من أعضاء فريق عمل مشروع تطوير الري، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على رأسهم الدكتور على إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، عددا من الآبار الحكومية والخاصة ببعض المزارعين الذين طالبوا بتطوير منظومة الري الحقلي بمركز الخارجة.

والتقى الوفد مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وأعضاء فريق العمل من الوزارة، وذلك في إطار التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، في هذا المجال، ومناقشة سبل سرعة التنفيذ والإنجاز.

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بقلم الصاوي أحمد

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