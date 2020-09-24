اقتصاد وأسواق

الزراعة: جمع وتدوير 787 ألف طن قش أرز وتنظيم 653 ندوة إرشادية في 6 محافظات

أعلنت وزارة الزراعة عن تدوير كميات كبيرة من قش الأرز
الصاوي أحمد 5:37 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 5:37 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرها الأسبوعي حول جمع وتدوير قش الأرز.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة إنه تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 448 ألفا و720 فدانا وبلغت كمية القش 787 ألفا و874 طنا.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والذي يهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

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وأضاف عزوز أن عدد مواقع تجميع قش الأرز 418 موقعا في 6 محافظات حيث تم كبس 305 آلاف و71 طنا وتم فرم 138 ألفا و65 طنا وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 305 آلاف و259 فدانا.

وتابع أنه تم عمل 279 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم انتاج 1031 طن اعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

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وأكد أنه تم تنفيذ 653 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وارشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في انتاج الاسمدة والاعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة – القطن).

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بقلم الصاوي أحمد

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