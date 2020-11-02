الزراعة : جمع وتدوير أكثر من 2 مليون طن قش أرز وتنظيم 1827 ندوة إرشادية في 6 محافظات

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا حول جمع وتدوير قش الأرز وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة إنه وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة للحد من تلوث البيئة ومنع السحابة السوداء تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة مليون و84 ألفا و733 فدانا.

وأكد التقرير أن كمية القش بلغت 2 مليون و46 ألفا و721 طن، وأن عدد مواقع تجميع قش الأرز بلغ 731 في 6 محافظات، حيث تم كبس 851 ألفا و796 طن، وتم فرم 537 ألفا و731 طن، وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 336 ألفا و644 فدانا، وعمل 749 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي، وكذلك تم إنتاج 2397 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.



وأضاف عزوز أنه تم تنفيذ 1827 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة وكذلك مخاطر حرق المتبقيات والمخلفات الزراعية للمحاصيل وبصفة خاصة الصيفية وطرق الاستفادة منها وتحويلها إلي منتجات لها قيمة اقتصادية تسهم في زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوي معيشة السكان الريفيين.