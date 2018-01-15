الزراعة توقف التعامل بـ 42 صنف تقاوي شرهة لتوفير المياه

الصاوي أحمدأصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2018، والذي يحدد 53 صنفا من تقاوي أصناف بعض المحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه والتي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على إكثارها خلال الفترة المقبلة.وي



الصاوي أحمد

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2018، والذي يحدد 53 صنفا من تقاوي أصناف بعض المحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه والتي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على إكثارها خلال الفترة المقبلة.

ويشمل القرار 7 أصناف من محصول الأرز، و 11 صنف من محصول الذرة البيضاء، و 12 صنف من محصول الذرة الصفراء، و15 صنف من محصول القمح، و8 أصناف من محصول الفول البلدي.

وأكد وزير الزراعة ان تلك الخطوة من شأنها تقليل استهلاك المياه المستخدمة في الري، في ظل ظروف الندرة المائية في الوقت الراهن، لافتاً الى ان تلك الأصناف تعطي إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض، وتتأقلم مع الظروف المائية والمناخية المختلفة، كذلك قصيرة العمر في التربة

وأشار الى ان ذلك من شأنه تحقيق كفاءة عالية في استخدام مياه الري وترشيدا كبيرا في الاستهلاك، مما يوفر كميات من المياه يمكن ان تستخدم في زراعة وإنتاج محاصيل اخري، بإعتبار تلك المحاصيل مبكرة النضج وعالية الإنتاجية، مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي.

وشدد القرار الوزاري أيضاً على وقف إنتاج تقاوي الإكثار المتداولة لحوالي 42 صنفا من المحاصيل الإستراتيجية، ممثلة في 9 أصناف من محصول الأرز منها: صنف أرز جيزة 171، سخا 102، و103، و9 أصناف من محصول القمح منها: سدس 1 و13، وجيزة 7 و10، كذلك 6 أصناف من محصول الفول البلدي، منها: مصر 3 وسخا 3، فضلاً عن 18 صنفا من محصولي الذرة البيضاء والصفراء منها: الهجين الفردي 9 و11 و12 من محصول الذرة البيضاء، والهجين الفردي 155 و161 من الذرة الصفراء، وذلك ترشيداً لاستهلاك المياه المستخدمة في الري.

وتنشر “المال” قائمة كاملة للأصناف المحظور زراعتها في مصر بسبب شراهة استهلاك المياه:



