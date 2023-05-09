«الزراعة» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة فلوريدا لانتاج وتصدير شتلات الفراولة

وقع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، و”باتريك باللو” ممثل برنامج التربية بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية، بروتوكول تعاون مشترك، لتزويد مصر بأفضل أصناف وشتلات الفراولة المتميزة، المطلوبة عالميا، لزراعتها في مصر وتصديرها الى مختلف دول العالم، من خلال انشاء أول مركز للتميز العلمي والبحث والتطوير للأصناف الجديدة من الفراولة والتوت والموالح في مصر وأفريقيا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير اجود انواع التقاوي ومواد الاكثار من اجل دعم التوسع الرأسي في زيادة انتاجية المحاصيل الهامة من خلال امداد المنظومة الزراعية المصرية بالأصناف العالمية المعتمدة ذات السمعة العالمية والمطلوبة في الاسواق الخارجية.

ويهدف التعاون المشترك الى تطوير إنتاج وتداول أصناف الفراولة المميزة المنتجه من جامعة فلوريدا داخل مصر لتعزيز حركة إنتاج وصناعة الفراولة لتصبح مصر اكبر مركز دولي لزراعة شتلات الفراولة من تلك الاصناف المتميزة وتصديرها إلى كافة دول العالم، حيث يتم ذلك من خلال العمل على تشغيل مشاتل جديدة متطورة في مصر بطاقة إنتاجية تزيد على 15 مليون شتلة سنويا، لتلبية الطلبات المتزايدة على نباتات وشتلات الفراولة و الشتلات الأخرى المطلوبة في مصر والعالم وبما يضمن تلبية كافة احتياجات السوق المحلى.

ووفقا لهذا البروتوكول، تصبح مصر مركزا دوليا لزراعة وتطوير شتلات الفراولة والمحاصيل الأخرى ومركزا للصادرات الزراعية إلى الدول المختلفه بجميع أنحاء العالم.

كما يساهم هذا التعاون في فتح أسواق جديدة خارج مصر لتصدير شتلات الفراولة والتوت والموالح والتوت الأسود والتوت الأزرق بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية للصحة النباتية، وذلك بهدف زيادة صادرات نباتات الفراولة وخلق طلب عالمي والاعتراف الدولي بالأصناف الجديدة المصرية عالية الجودة.