الزراعة: توفير رؤوس ماشية مستوردة لمساعدة صغار المربين

أيضا لتوفير كميات من اللحوم، وفتح آفاق فرص العمل للشباب

وافق مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تفعيل بروتوكول التعاون والتفاهم بين وزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتدبير رؤوس ماشية لتوزيعها على صغار المزارعين للتسمين في إطار المشروع القومي لإحياء البتلو.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن البروتوكول يهدف إلى توزيع رؤوس عجول مستوردة سريعة النمو للتسمين لمساعدة صغار المربين، ولدعم المزارع النظامية.

وأضاف أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يستورد الماشية بالتنسيق مع وزارة الزراعة بتمويل من البنك الزراعى المصرى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية التي سوف تكون على استعداد لشراء بعض الرؤوس في نهاية الدورة بعد تسمينها، وطرحها للمستفيدين فى منافذها بأسعار مناسبة وذلك لعمل توازن فى الأسعار.

وأيضا لتوفير كميات من اللحوم، وفتح آفاق فرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيوانى ومن اللحوم المتميزة.

وتابع الصياد أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سوف يقوم بتوفير عجول لحم مستوردة خليط بأوزان من 250 – 300 كجم، والتى تقوم بكافة إجراءات الحجر البيطرى عليها شامل التحصينات اللازمة.

يأتي ذلك من خلال الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى وأن الفئات المستهدفة من التمويل هى صغار المربين والمزارع والجمعيات بحد أدنى 5 رؤوس وحتى 50 رأس حد أقصى.

15 ألف جنيه للرأس

وأوضح أن الفئات التسليفية للشراء بحد أقصى 15 ألف جنيه للرأس، و 5 آلاف جنيه لتغذيتها، والتمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة عائد 5% سنوياً بسيط في إطار المشروع القومي للبتلو.

كما يتم التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية .

ومن ناحيته قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن وزير الزراعة أكد أهمية توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس ، أما صغار المربين والمستفيدين بعشرة رؤوس فما أقل فيكتفى بمعاينة للحظيرة للتأكد من ملائمتها للتربية والتسمين.

وشدد القصير على تكثيف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للمتابعات الميدانية على المستفيدين لدراسة أية مشكلات محتملة على أرض الواقع وطرح الحلول العلمية والعملية التطبيقية السليمة والمناسبة الفورية.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة السادة الراغبين من المستفيدين فى الحصول على القرض التوجه لأقرب فرع بنك زراعى مصرى على مستوى محافظات وقرى الجمهورية، أو أقرب إدارة زراعية أو مديرية زراعة أو التواصل مع القطاع بديوان عام الوزارة.