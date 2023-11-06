الزراعة: توفير تقاوي القمح ضمن مبادرة «ازرع» لمليون فدان

قام الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، بجولة ميدانية لمحافظات أسيوط وسوهاج وأسوان والوادى الجديد، لمتابعة توزيع تقاوى القمح الجيدة المعتمدة وتوافرها منافذ البيع التابعة للوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف المرور الميداني استعدادا لموسم القمح والتأكد من توفير التقاوي الجيدة المعتمدة .

وأكد إبراهيم في تصريحات له اليوم، أن التقاوى متوفرة طبقا للخريطة الصنفية وبأسعار مخفضة تنفيذا لتعليمات الوزير، بالإضافة الى التعاون مع التحالف الوطنى في توفير تقاوى القمح لزراعة مليون فدان في جميع محافظات الجمهورية من خلال مبادرة “ازرع”.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد وجه قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعى والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالاساليب العلمية وباستخدام التقاوى طبقا للخريطة الصنفية.

ونبه القصير ” كذلك بتنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة والمتابعة مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التى تجود في أرضه والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالى أصبح كل فلاح ملتزما بزراعة الصنف الذى يصلح فى أرضه.

كما قامت الوزارة بنشر الخريطة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023/2024 وجاءت على النحو التالي محافظات الوجه البحري وهي بورسعيد و الإسماعيلية و السويس و دمياط و الدقهلية و الشرقية و الغربية و كفر الشيخ و البحيرة و الإسكندرية و المنوفية و القليوبية تزرع أصناف مصر 3 و مصر 4و جيزة 171 و سخا 95 و سخا 96 سدس 14و سدس 15.

الجيزة تزرع أصناف مصر 3 ومصر 4 وجيزة 171و سخا 95 وسخا 96 وسدس 14وسدس 15.

الفيوم تزرع أصناف مصر 1ومصر 3 ومصر 4 وجيزة 171 وسخا 95 وسخا 96 و سدس 14وسدس 15 وبني سويف 5 وبنى سويف 7.

محافظات مصر الوسطى بني سويف والمنيا تزرع أصناف مصر 1 ومصر 3 ومصر 4 وجيزة 171 وسخا 95 و سخا 96 و سدس 14وسدس 15 و بني سويف 5 وبنى سويف 7.

محافظات مصر العليا أسيوط و سوهاج و قنا و الأقصر و أسوان والوادي الجديد تزرع أصناف مصر 1 ومصر 3و مصر 4 وجيزة 171وسخا 95 وسخا 96 وسدس 14وسدس 15 وجميزة 11 وسدس 12و بني سويف 5 وبنى سويف 7 .

الأراضي المستصلحة حديثاً في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر شرق العوينات وتوشكي تزرع أصناف مصر 1 ومصر 3 ومصر 4 وجيزة 171 وسخا 95 و سدس 14 وسدس 15 وبني سويف 5 و بنى سويف 7 .