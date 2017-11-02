الزراعة: توفير تقاوى 8 محاصيل شتوية

❏ إتاحة 18 صنفاً من القمح عالى الجودة بمساحات مستهدفة 3.5 مليون فدانالصاوى أحمدكشف أحدث تقرير للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، بمركز البحوث الزراعية، أن وزارة الزراعة وفرت كميات كافية من التقاوى لصالح 8 محاصيل شتوية، منذ بداية الموسم حتى الآن، فى 300 منفذ تابع لإدارة إنتاج التقاوى، والمنافذ التا

❏ إتاحة 18 صنفاً من القمح عالى الجودة بمساحات مستهدفة 3.5 مليون فدان

الصاوى أحمد

كشف أحدث تقرير للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، بمركز البحوث الزراعية، أن وزارة الزراعة وفرت كميات كافية من التقاوى لصالح 8 محاصيل شتوية، منذ بداية الموسم حتى الآن، فى 300 منفذ تابع لإدارة إنتاج التقاوى، والمنافذ التابعة للجمعيات التعاونية والزراعية والإرشاد.

لفت التقرير إلى أن تلك التقاوى تضم 18 صنفًا من القمح عالى الجودة، لمساحات مستهدفة تصل إلى 3.5 مليون فدان فى 2018 .

أكد التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه على إتاحة الفرصة لجميع المزراعين، لتغطية احتياجاتهم من التقاوى، بعد تحديد أسعارها لمحاصيل القمح، والشعير، والفول البلدى، والبرسيم، والحبة السوداء، والبسلة، والفاصوليا، وتوفير التقاوى المعتمدة للمزارعين، طبقا للأسعار المدعمة من الدولة، ذات الإنتاجية العالية، مقارنة بأسعار شركات القطاع الخاص.

قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريح لـ«المال»، إن أسعار التقاوى قفزت حاليا إلى 180 جنيهًا، لشيكارة تقاوى القمح زنة 30 كجم، بزيادة 20 جنيهًا، عن الموسم الماضى، و400 جنيه مقابل شيكارة تقاوى الفول البلدى زنة 35 كجم، بزيادة 30 جنيها عن العام الماضي، و200 جنيه مقابل شيكارة تقاوى البرسيم، زنة 10 كجم، بزيادة 20 جنيهًا عن العام الماضي، و190جنيهًا مقابل شيكارة تقاوى الشعير زنة 30 كجم.

تبدأ زراعة القمح المبكر والمحاصيل الشتوية الأخري، فى النصف الثانى من نوفمبر، وتستمر حتى نهاية يناير من كل عام.

أوضح المصدر أن أسعار تقاوى الحبة السوداء تبلغ 200 جنيه للكجم، و280 جنيها مقابل شيكارة البسلة زنة 10 كجم، و280 جنيها مقابل سعر تقاوى الفاصوليا، زنة العبوة 10 كجم.

وأشار المصدر إلى أن فدان القمح يلزمه 60 كجم من التقاوى، و35 كجم لفدان الفول، و20 كجم تقاوى لفدان البرسيم، و60 كجم تقاوى لفدان الشعير، وما يتراوح بين 40 – 50 كجم لفدان الفاصوليا، ومثلها لفدان البسلة.

وتسلمت هيئة السلع التموينية 4.6 مليون طن قمح محلي، فى الموسم الماضي، من المساحة المزروعة التى بلغت 3.4 مليون فدان تقريبًا، وتبدأ زراعة القمح المبكر فى المناطق الصحراوية الجديدة بالوادى الجديد، حتى يجمع قبل دخول فصل الصيف، بينما تستمر الزراعة فى المناطق القديمة حتى شهر يناير.

بينما أكد أسعد حماد، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن خطة مركز البحوث الزراعية للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية وزيادة الإنتاجية، لا سيما القمح، تعتمد على التوسع فى استنباط أصناف عالية الإنتاجية، وزيادة المساحات المزروعة، واستنباط 3 أصناف جديدة، العام الماضي، واختبارها فى مزارع محطة سدس ببنى سويف، وأثبتت جدواها وهى مقاومة لبعض الأمراض وتمتاز بزيادة الإنتاجية.

أكد حماد أن الوزارة تسعى للتوسع الأفقى والرأسي، نظرًا لوجود فجوة كبيرة بمعدلات الإنتاج والاستهلاك، وأن زيادة إنتاجية الفدان إحدى الحلول السريعة، وغير المكلفة التى نسعى للوصول إليها، بناء على تعليمات وزير الزراعة؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير سبل وطرق حديثة فى الزراعة والإرشاد الزراعى بالمحافظات، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمزارعين فى تغطية احتياجاتهم من التقاوى.

ويبلغ حجم استهلاك المصريين من القمح 20 مليون طن سنويًّا، سواء من السوق المحلية أو المستورد، بحسب احتياجات القطاعين الحكومى والخاص، لإنتاج رغيف الخبز، والمعجنات، والمخبوزات، والمكرونات، وغيرها من المنتجات.

بينما تنتج مصر قمحًا محليًّا بـ 9 ملايين طن، ينقسم بين ما يورده المزارعون للحكومة لتصنيع الخبز المدعم، وبين ما يحتفظ به المزارعين لتوفير الغذاء لهم بالمنازل، أو يباع للتجار.