الزراعة : توفير أكثر من 1.2 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال 5 أيام

تلقى السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع هو مليون و 200 ألف جرعة ضد العترتين السابقتين، والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.



وأوضح التقرير أنه تم تحصين 612 ألف و231 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم ” 325 ألف و367 رأس أبقار، 203 ألف و354 رأس جاموس، 75 ألف و861 رأس أغنام، 7649 رأس ماعز” حتى 20 نوفمبر الحالي.



وأضاف التقرير أنه تحصين 605 ألف و741 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم ” 321 ألف و222 رأس أبقار، 200 ألف و971 رأس جاموس، 75 ألف و861 رأس أغنام، 7649 رأس ماعز، 38 راس جمال حتى 20 نوفمبر أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.