الزراعة توفر مليون جوال لتعبئة الأقطان

الصاوي أحمد:أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن توفير مليون جوال لتعبئة القطن التجارى والإكثار بألوان مختلفة، بهدف عدم خلط الأصناف والحفاظ على نقاوة البذرة ضمن الآليات الجديدة التى جرى اعتمادها من الوزير عبدالمنعم البنا، خلال اجتماع لجنة تسويق القطن مؤخرًا، للحفاظ على نقاء القطن ودرجته المرتفع

الصاوي أحمد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن توفير مليون جوال لتعبئة القطن التجارى والإكثار بألوان مختلفة، بهدف عدم خلط الأصناف والحفاظ على نقاوة البذرة ضمن الآليات الجديدة التى جرى اعتمادها من الوزير عبدالمنعم البنا، خلال اجتماع لجنة تسويق القطن مؤخرًا، للحفاظ على نقاء القطن ودرجته المرتفعة.

وقال الدكتور عادل عبدالعظيم، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن لجنة تسويق القطن فى اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقب افتتاحه لموسم الجنى فى الفيوم منذ أيام، وافقت على تخصيص نصف زهر قطن الإكثار لصالح شركات القطاع العام «الشركة القابضة للغزل»، والنصف الآخر لشركات القطاع الخاص.

وأوضح عبدالعظيم أن ما تم جنيه من محافظة الفيوم هو 5 الآف فدان حتى الآن من إجمالى 13 ألفًا مزروعة بالمحصول على أن تبدأ عملية الجنى فى الوجه البحرى نهاية سبتمبر الجارى.

وبلغ إجمالى المساحات المزروعة من أقطان الإكثار العام الحالى 63 ألف فدان، منها 10 آلاف بالوجه القبلى، والباقى فى محافظات الوجه البحرى.

وأكد عبدالعظيم، فى تصريحات خاصة لـ«المـال»، أن إجمالى إنتاج مساحات قطن الإكثار 450 ألف قنطار زهر، وبالتالى سيكون حوالى 225 ألف قنطار للمحالج الحكومية ومثلها للخاصة، وتصبح وزارة الزراعة هى المسئولة عن متابعة تسلمها حتى استخراج تقاوى القطن من المساحات المزروعة بالمحصول لزراعة 350 ألف فدان الموسم الجديد، وفقا لمستهدف الوزارة وتوفير تقاوى «معتمدة» تحقق زيادة الانتاجية من القطن.

وتبلغ أسعار شراء قنطار القطن حاليا 2600 جنيه وجه قبلى و3000 للوجه البحرى.

وأكد عبدالعظيم، أن إصلاح منظومة تسويق القطن ستتم من خلال 3 آليات تتضمن إصلاح وتغيير بعض التشريعات التى تضمن نجاح منظومة القطن مثل تغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية، وتفعيل القرارات الوزارية المرتبطة بحظر نقل القطن بين المحافظات وزراعة الأقطان الأجنبية، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمغازل المحلية والاحتياجات الفعلية لشركات التصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتبلغ إنتاجية القطن المتوقعة الموسم الجارى مليونًا و350 ألف قنطار من مساحة مزروعة بلغت 220 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 7 قناطير للفدان.

وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ«المال»، إن إجمالى المساحات المزروعة قطنا بلغ 220 ألف فدان، وتستهدف الحكومة زيادتها العام المقبل لـ350 ألفا للنهوض بالمحصول وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأقطان بدلا من استيرادها، مشددا على أهمية تخفيض تكاليف إنتاج القطن المصرى لزيادة عائد الفلاح من زراعته.

وأكد «الشراكى»، أن عملية الجنى اليدوى للقطن، والتى تصل إلى 3 آلاف جنيه للفدان مقابل عمالة الجنى، يرفع إجمالى تكلفة إنتاج القطن للفدان الواحد 10 آلاف جنيه، مشددا على أن الأسعار الحالية لأقطان الوجه القبلى تصل إلى 2600 جنيه للقنطار، وتتغير وفقا لآليات السوق التى تحكمها قاعدة العرض والطلب، وهو ما يرفع العائد إلى 30 ألف جنيه لفدان القطن.

كانت الحكومة قد أعلنت عن سعر ضمان «استرشادى» بـ2300 جنيه للقنطار القطن وجه بحرى و2100 وجه قبلى لعدم تلاعب التجار والشركات فى الأسعار، على أن تلتزم الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال بشراء المحصول حال انخفاض الأسعار العالمية، وحال ارتفاع الأسعار فى السوق على المعلن يحصل المزارع والمنتج على سعر السوق.

وتعقد لجنة تسويق الأقطان اجتماعات أسبوعية مع افتتاح موسم جنى القطن، بمشاركة المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية والمعنية بالمحصول، وممثلى الجمعيات التعاونية وشركات الغزل والنسيج الحكومية، وذلك لبحث أوضاع التسويق الحالى للمحصول، واستعدادات الجمعيات التعاونية الزراعية وبنك التنمية الزراعى لاستقبال أقطان الإكثار من المزارعين.