الزراعة توفر تقاوى القمح والشعير بنصف الثمن لأهالى سيناء

الصاوى أحمدقرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، توفير احتياجات مزارعي محافظتي شمال وجنوب سيناء من القمح والشعير، مدعومة بنصف الثمن.وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك يأتي في استجابة سريعة وعاجلة، لمطالب أهالي وأبناء سيناء بتخفيض أسعار تقاوي القمح والشعير لرفع العبء عن كاهلهم

الصاوى أحمد

قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، توفير احتياجات مزارعي محافظتي شمال وجنوب سيناء من القمح والشعير، مدعومة بنصف الثمن.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك يأتي في استجابة سريعة وعاجلة، لمطالب أهالي وأبناء سيناء بتخفيض أسعار تقاوي القمح والشعير لرفع العبء عن كاهلهم وتشجيع عمليات التوسع في زراعة محصولي القمح والشعير.

وأكد الوزير أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا مع اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لدعم مزارعي المحافظتين والتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم، بما يساهم في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة في سيناء الغالية، تماشيا مع توجيهات الحكومة وتعليمات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وبلغت احتياجات محافظتي شمال وجنوب سيناء من تقاوي محصول القمح 97 طن و560 كيلو، منها 30 طنا لمحافظة شمال سيناء، و67 طنا و 560 كيلو لمحافظة جنوب سيناء، بينما تبلغ احتياجات مزارعي المحافظتين من محصول الشعير 53 طنا و870 كيلو، منها 20 طنا لمحافظة شمال سيناء و 33 طنا و 780 كيلو لمحافظة جنوب سيناء.

