الزراعة توفر أكثر من 25 ألف عبوة علاج لـ250 ألف نخلة

صرح د أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة أن الوزارة لا تدخر جهداً في دعم المزارعين خصوصاً الصغار منهم وأن كل مؤسسات الوزارة في نطاق تخصصها تتخذ الاجراءات الملائمة في لمساندتهم والحفاظ على زراعتهم من هجمات الآفات خصوصاً في المحاصيل الاستيراتيجية والتصديرية الهامة بما يحقق دخل مناسب للفلاح .

وأضاف أن هناك العديد من الآفات التي تهدد انتاج نخيل البلح الا ان سوسة النخيل الحمراء تعتبر من أخطر الآفات حيث انها لا تقلل الإنتاجية فقط، بل تقضي على النخلة كلها إذا أهمل مكافحتها، وفي الفترة الآخيرة اتخذت الإدارة المركزية لمكافحة الافات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية مجموعة في الإجراءات:

وأوضح رزق أن الإدارة توفير كمية (25445 عبوة) من مبيدات سوسة النخيل الحمراء تكفي لعلاج ما يقارب عدد 250 ألف نخلة تم تخصيصها للمحافظات بنصف الثمن للعلاج أو مجانا للوقاية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، حيث وجه وزير الزراعة بضرورة توفير هذه الكميات والدعم المالي لها.

ولفت إلى أنه بالإضافة الى عمل دورات ارشادية وأيام حقل للتعرف على كيفية التعرف على الاصابة بسوسة النخيل وطرق العلاج باستخدام أجهزة الحقن استهدفت 7محافظات وعدد 320 مزارع وعدد 80 من مهندسي مكافحة الافات كما تعمل الادارة حالياً على توفير أجهزة حقن للمديريات المختلفة وتتابع اعمال حصر ومكافحة سوسة النخيل على مستوى المديريات على الرغم من قلة اعداد مهندسي الفحص.

وفي هذا الإطار أوضح السيد رئيس الادارة المركزية للمكافحة أن هناك دور للمزارعين يجب عليهم القيام به وهو:

– مداومة عمليات فحص نخيلهم كل (45 يوم) على الأقل للتأكد من خلو النخيل من الاصابة أو تحديد الاصابة والعلاج.

– استخدام المبيدات الموصي بها حقناً حول، وداخل ثقب الاصابة بعمل حولي 4 ثقوب حول ثقب الأصابة.

– القيام بالاعمال النخلية في المواعيد المفضلة من تقليم وتكريب وتقويص وفصل الفسائل مع التعفير بالكبريت بعد هذه العمليات مباشرة.

– عدم ترك ثمار البلح على الأرض والتخلص منها أولا بأول.

– استخدام المبيدات في الغرض المخصص لها وهي مكافحة سوسة النخيل فقط.

– ابلاغ الادارة الزراعية عن أي اصابة بسوسة النخيل.

وذكر رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات ان الإدارة تعمل بالتنسيق التام مع الجهات الاخرى مثل معهد بحوث البساتين، المعمل المركزي للنخيل، معهد بحوث وقاية النباتات، ومركز بحوث الصحراء كلا يقوم بدوره فيما يخصه للحد من الاصابة بسوسة النخيل الحمراء بعمل ندوات وحقول ارشاد للتعرف على العمليات النخلية المختلفة وطرق مكافحة افات النخيل.