الزراعة توضح حقيقة إغلاق حديقة الحيوان بالجيزة الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد رجائي مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة إنه لم يرد إلينا أي جديد عن قرارات تطوير حديقة الحيوان بالجيزة حتى الآن، كما لم يتم حتى الآن ترسية عطاءات أو غيرها من إجراءات التطوير .

ونفي أيضا في تصريحات لـ”المال” ما تردد بشأن إغلاق الحديقة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذه الأنباء عارية عن الصحة وأن الحديقة لن تغلق أبوابها خلال الأسبوع المقبل .

كان مجلس الوزراء، قد وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، في إطار من الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.

يذكر أن حديقة الحيوان، استعدت خلال الأيام الماضية لاستقبال الزوار خلال الأسبوع المقبل، في أعياد رأس السنة والكريسماس.