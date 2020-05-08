اقتصاد وأسواق

“الزراعة” توصل مياه الري لـ 3000 فدان بوادي النقرة

وصلت مياه الري ل مناطق جديدة من وادي النقرة
الصاوي أحمد 12:04 م, الجمعة, 8 مايو 20 12:04 م, الجمعة, 8 مايو 20

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أكد الدكتور هاني درويش مدير مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة “سيل” التابع لوزارة الزراعة أنه في منطقة وادى النقرة، تم توصيل المياه لري مساحة 3000 فدان، كانت تعانى من نقص شديد فى كمية مياه الرى وبعض الأفدنة لا تصل إليها مياه رى، كذلك تمت إقامة حقلين إرشاديين ( رى طاقة شمسية ) بقرية الحكمة.

وأكد تقرير صادر عن المشروع أنه بالإضافة إلى عدد من الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية بوادي النقرة تشمل إنشاء 2 مدرسة تعليم أساسى بقرى الأمال و الكرامة للتغلب على مشكلات نقص الخدمات التعليمية، وإنشاء 2 مركز شباب بقرى الأمال والكرامة ، لمواجهة نقص الخدمات المجتمعية.

وأكد التقرير أنه تم فتح وتجهيز وتشغيل 3 حضانات بقرى الحكمة ،المنار ، البراعم، وفتح 8 فصول محو أمية لتعليم الكبار، وإشهار جمعية تنمية مجتمع نسائية بقرية الأمال، وكذلك فتح وتجهيز 2 مشغل نسائى للسيدات بقرى الحكمة ، الأمال، بالإضافة إلى فتح 2 عيادة صحية بقرى المنار، البراعم، وتشغيل 3 وحدات صحية بقرى الأمال الكرامة ، الحكمة، كذلك تنفيذ 18 قافلة طبية.

واوضح التقرير أنه بالنسبة لتطوير النشاط الزراعى والحيوانى في المنطقة، تم فتح وتجهيز وتشغيل عيادة بيطرية بقرية الشهامة، وتنفيذ 10 مدارس حقلية للمزارعين، وتنفيذ وحدة هيدروبونيك (للتغلب على مشكلات التربة والمياه المالحة، كذلك تركيب وحدة أرصاد جوية، وتنفيذ أكثر من 10 حملات بيطرية ويوم رش وقائى، فضلاً عن تنفيذ 5 مزارع منزلية للسيدات لتوفير الأمن الغذائى لهم، وتنفيذ وحدة كمبوست.

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بقلم الصاوي أحمد

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