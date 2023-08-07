«الزراعة» توصل ضخ الدواجن وزيت الزيتون في الأسواق.. تعرف على الأسعار

واصلت وزارة الزراعة ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ بأسعار مخفضة بنحو 25% مقارنة بالأسواق، ويسجل كيلو أوراك الدواجن 75 جنيها للكيلو وجوز السمان 75 جنيها وبانيه شرائح وبط مسكوفي بالوزن 95 جنيها كبد وقوانص 75 جنيها وصدور بالعظم 115 جنيها وأجنحة 70 جنيها وعرض 2 دجاجة وزن 1800 جرام 170 جنيها وجوز حمام ب95 جنيها.
وكشف تقرير صادر عن الوزارة أن سعر كيلو زيدة جاموسي فلاحي 100% بـ160 جنيها وزبدة فلاحي 95 جنيها ولتر زيت الزيتون 140 جنيها ونص لتر زيت زيتون 80 جنيها وربع لتر زيت زيتون 40 جنيها وزيت زيتون نسبة الحموضة أقل من 1% سجل 25 جنيها.
وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة نشرته “المال” أمس أن سعر عبوة المخلل المشكل 40 جنيها وزيتون أخضر مخلل وزيتون مخلي 45 جنيها وعبوة زيتون اخضر شرائح 45 جنيها وبرطمان زيتون محشي جزر 50 جنيها وبطمان زيتون أسود إسباني 55 جنيها وزيتون كلاماتا 60 جنيها وبرطمان بصل 50 جنيها وففل هالبينو 55 جنيها وبطمان خيار 60 جنيها.
وسجلت أسعار علبة مربي لارنج 50 جنيها للوزن كيلو جرام وعلبة مربة فراولة وتين وبلح وجزر احمر ومربي مشمش بـ50 جنيها وصفيحة جبنة استنبولي بالفلفل والشرسش 120 جنيها.
كما سجلت شوربة السي فوود 85 جنيها وسمك مكرونة 75 جنيها وجمبري مقشر 320 جنيها وفيلية بلطي 130 جنيها وفيلية قشر بياض 220 جنيها وسبيط 160 جنيها وكاليماري 160 جنيها وجمبري كرسبي 260 جنيها وشرائح سمك كرسبي 210 جنيها.