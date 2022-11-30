الزراعة: توزيع 70 طن تقاوي شعير و100 ألف شتلة زيتون بالمجان على صغار مزارعي مطروح

وزعت وزارة الزراعة 70طن تقاوي شعير و100 ألف شتلة زيتون بالمجان لدعم المزارعين في القرى والنجوع التابعة لمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة مطروح وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين.



وقام صباح اليوم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة نيابة عن وزير الزراعة بتوزيع تقاوى الشعير والاعداد لتوزيع شتلات الزيتون ومشاركة الادارت التنفيذية والمحلية بالمحافظة.



وقام محافظ مطروح يرافقه رئيس جهاز التنمية الشاملة بزيارة تفقدية لمخزن تقاوي الشعير بالزويدة كما تفقدا أنشطة مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح بمنطقة برانى وبالتحديد فى تجمع الرابية الواسطى، حيث تفقدا أنشطة حصاد مياه المطر من ابار نشو او ابار رومانية قديمة تم تطهيرها وتشغيلها وكذلك تفقدا الوحدات البيطرية والصحية والمدارس المجتمعية التى تم إنشاؤها وتشغيلها من قبل المشروع والمشروعات المدرة للدخل للسيدات المعيلات .

كما قاما بتوزيع الشنط المدرسية لعدد 160 تلميذا في الفصول المجتمعية بمنطقة الرابية الواسطى.



وقال “حزين” إن مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح ينفذ من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى حيث يعمل المشروع بالتجمعات البدوية الأكثر احتياجا بالمناطق الحدودية ( منطقتي براني / السلوم بغرب مطروح – رأس الحكمة شرق مطروح ) منذ يوليو 2014 وذلك من خلال تنفيذ خطة عمل تهدف لتوفير مصادر متنوعة من الدخل وتحسين المعيشة عن طريق الحفاظ على السلالة المحلية من الثروة الحيوانية وحصاد المياه للاستصلاح وتنمية الوديان.

ونفذ الجهاز أنشطة لحصاد المياه بإنشاء عدد (121) سد متنوع ( حجري – اسمنتي – ترابي – مدكوكه ) مع تطهير عدد ( 77 ) بئر روماني بسعة اجمالية 60الف متر مكعب (تقريبا) وإنشاء عدد ( 88 ) بئر نشؤ بسعة 100م3 لكل بئر وكذلك تطهير وصيانة خزان سعه 600م3 بمدخل الرابية الوسطي للعمل على تطوير وتنمية مساحة 9.7 كم اراضى مستصلحة داخل الوديان وفي مجال مستلزمات الإنتاج الزراعي تم دعم صغار المزارعين بالأصناف التالية (236 طن شعير – 14 طن قمح) لدعم(5989 مزارع تقريبا ) تقاوى شعير جيزة 126، مع توفير شتلات زيتون بإجمالي (432500 شتلة) لدعم عدد (10800) مزارع تكفى لزراعة 10000 فدان.



واضاف “حزين” ان الجهاز بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بانشاء 32 وحدة خدمية داخل التجمعات البدوية تشمل وحدات بيطرية وصحية وفصول محو امية ومجتمعية .وقام الجهاز بدعم المرأة المعيله اقتصادياً من خلال تنفيذ عدد (328) برج حمام وتم تقديم خدمات صحيه من خلال تنفيذ عدد ( 30) قافله لعلاج 13183 حالة مرضية وكذلك خدمات تنمية ثروة حيوانية بتنفيذ 53 قافلة وتحصين 334624 رأس من الثروة الحيوانية روؤس أغنام وماعز .

وتم التعاون مع برنامج الغذاء العالمي في توزيع مواد غذائية على المشاركين بأنشطة المشروع بإجمالي 884.800 طن متري دقيق و إجمالي 88.332 طنا متريا زيت .