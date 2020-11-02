اقتصاد وأسواق

الزراعة : توزيع منشور فني باشتراطات تصدير الموالح لليابان

ننشر وزارة الزراعة الاشتراطات الفنية لتصدير الموالح لليابان
الصاوي أحمد 5:45 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 5:45 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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كشفت الإدارة المركزية للحجر الزراعي عن توزيع منشور فني لاشتراطات تصدير الموالح إلى اليابان خلال أيام.

وأعلن السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم عن فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانى أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة.

وأكد الدكتور أحمد العطار ، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في تصريح خاص لجريدة “المال” أنه الموافقة اليابانية تضمنت جميع منتجات الموالح يتقدمها برتقال المائدة واليوسفي والمندرين والليمون والارانج وغيرها.

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ولفت العطار إلى أنه بعد توزيع النشرات علي المنافذ البرية والبحرية والجوية للحجر، فضلا عن الصحف ووسائل الإعلام يحق المصدر أن يتقدم للتسجيل في الحجر الزراعي ومن ثم التصدير.

وأكد بيان وزارة الزراعة أن ذلك يأتي انطلاقا من دعم السيد رئيس الجمهورية وجهود الحكومة المصرية، وفى إطار تدعيم علاقات التعاون المشتركة بين مصر واليابان.

وأضاف وزير الزراعة أنه على مدار العام الماضى 2019 كثف الحجر الزراعى المصرى مفاوضاته مع الجانب اليابانى ‏ حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الإنتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني أمام أصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية اليوم 2 نوفمبر 2020.

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‏وأكد البيان أن فتح السوق اليابانى بمثابة التحدى الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى فى السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب اليابانى وصعوبة المفاوضات.

وأوضح البيان إلأ أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من 201) وحتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول فى تصدير البرتقال لجميع دول العالم.

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والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت الـ4.5 مليون طن خلال هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم، وارتباك حركة النقل الدولية.

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بقلم الصاوي أحمد

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