«الزراعة»: توريد 300 ألف طن قمح للصوامع بمحافظة الدقهلية

قام الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بجولة تفقدية في محافظة الدقهلية يرافقهما المهندس السيد حماد رئيس الإدارة المركزية للتعاون والمهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية والمهندس ياسر عثمان مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة.

وأكد التقرير أن ذلك لمتابعة عمليات توريد الأقماح وتحقيق المستهدفات، حيث إن إجمالى مساحة القمح بالدقهلية حوالي 262 ألف فدان والتوريد 300 ألف طن.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الميدانية لعمليات حصاد وتوريد القمح.

وأضاف التقرير أن الجولة شملت متابعة عمليات توريد القمح لمطحن برهنت والمكون من 10 خلايا بطاقه استيعابية 15 ألف طن.

ولفت التقرير إلى عقد لقاء موسع شمل جميع العاملين المعنيين بالقمح ومديري الإدارات في كل من الإصلاح ومراقبات الاستصلاح ومديرية الزراعة.

وأكد مستشار الوزير للمتابعة أن الدولة هذا العام قدمت للمزارعين جميع التيسيرات من أجل توريد كميات كبيرة من القمح وبحد أدنى 12 إردبا للفدان، مشيرا إلى ضرورة تسهيل إجراءات أمام المزارعين وحثهم على التوريد.

وذكر التقرير أن تلك الزيارات مستمرة لجميع المحافظات علي الطبيعة والتفاعل مع العاملين والمزارعين.