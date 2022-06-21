الزراعة: توريد 295 ألف طن قمح في محافظة كفر الشيخ



زار د حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة واللمهندس السيد حماد رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالإصلاح الزراعي بزيارة إلى محافظة كفر الشيخ لمتابعة عملية توريد القمح.

وعقد لقاء مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ونائبه بحضور الدكتور ناجح غربيه مدير مديرية الزراعة بالمحافظة والمهندس السيد عبدالمنعم مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة ومسئولي المحافظة والجهات المعنية بعملية توريد القمح وذلك بهدف التأكيد على أهمية دور الفلاح المصري في زيادة معدلات توريد المحصول لصالح وزارة التموين.

وقال مستشار وزير الزراعة للمتابعة إن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة بالمرور علي مختلف المحافظات وخاصة تلك الأكثر زراعة لمحصول القمح مشيرا إلي أهمية محافظة كفر الشيخ في الإنتاج الزراعي حيث يصل زمام الأراضي التي تم زراعتها بالقمح الموسم الحالي 254 ألف فدان، وإن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها لصالح وزارة التموين يصل إلى 295 ألف طن حتي الأن.

وأضاف «صالح» ان توريد الاقماح هو أمر وطني لا محاله لاستدامة توفير رغيف الخبز للمواطنين وهو ما يستجوب التوجه نحو توريد إجمالي الكميات المطلوبة من المساحات المنزرعة بالقمح،



وإنه على جميع الأجهزة المعنية بكل محافظة من مديريات الزراعة والتموين والمحليات العمل الجماعي لتحقيق هذا الهدف النبيل لحث المزارعين علي توريد كامل محصولهم من القمح الي نقاط الاستلام المخصصة لهذا الغرض.

“صالح” أكد على ضرورة سد جميع ثغرات تسريب القمح بعيدا عن تلك النقاط مع ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة من عملية توريد القمح وأضاف ان الزيارات مستمرة لحين انتهاء موسم التوريد