«الزراعة» تورد 8 أطنان من تقاوى دوار الشمس فى أغسطس المقبل

أكد الدكتوررضا محمد على، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية ورئيس مجلس إدارة وحدة إنتاج التقاوى المحسنة بوزارة الزراعة، أنه سيتم توريد 8 أطنان من تقاوى عباد الشمس، للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى فى أغسطس المقبل من محطة بحوث شندويل بسوهاج ، لبيعها للمزارعين من خلال منافذها.

وأضاف – فى تصريحات لجريدة «المال» – أن هذا الإجراء يأتى تنفيذا لتعليمات وتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واسـتصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف التوسـع فى زراعة محصول دوار الشمس لتقليل فجوة استيراد الزيوت، خاصة فى ظل أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

يشار إلى أن السوق تشهد زيادة كبيرة فى حجم الاستهلاك السنوى من الزيوت النباتية، يصل إلى 2,66 مليون طن زيت، يتم استيراد 1,820طن منها من الخارج، فيما يتم عصر 3,790 مليون طن بذور زيتية فى مصر.

وتنتج مصر حوالى 300 – 400 ألف طن زيت من زهرة دوار الشمس والكانولا وفول الصويا والقطن والكتان والزيتون ونخيل الزيت وبعض المحاصيل الأخرى.

وأوضح تقريرصادر عن معهد بحوث المحاصيل الحقلية، نشر مؤخرا،أن وزارة الزراعة تعد دراسة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الزيوت أو تخفيض معدل الاستيراد لأقل نسبة قبل عام 2030 .

وكشف التقرير أن هناك بعض المحاصيل الواعدة فى مصر مثل القطن والذرة وعباد الشمس ومن الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من خلالها.

وأكد أن أبرز التحديات التى تواجه زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية فى مصر، تكمن فى غياب دورالتعاونيات والجمعيات الأهلية فى حل المشكلات، بجانب ضعف القدرة التنافسية للمحاصيل الزيتية التصنيعية مع المحاصيل الإستراتيجية الأخرى التى تزرع معها فى نفس الدورة الزراعية ، أدى لانخفاض المساحة المزروعة منها.

وكشف التقرير أن نصيب الفرد فى مصر من الزيوت الغذائية يبلغ 22 كجم فى السنة، فى حين أنه فى الدول المتقدمة يتراوح من 32 إلى 34 كجم، لافتا إلى أن ارتفاع مستوى المعيشة للفرد يزيد من الطلب على الزيوت النباتية.

وأضاف أنه تم تحديد بعض الأماكن المقترح التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية بها ومنها وادى المغرة ومرسى مطروح وغرب غرب المينا والوادى الجديد والداخلة والخارجة والفرافرة والمراشدة وقنا وسهل الضبعة وتوشكى وشرق العوينات وواحة سيوة وسيناء ومنطقة وادى الريان بالفيوم.

الصاوى أحمد