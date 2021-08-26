اقتصاد وأسواق

«الزراعة» توافق على طلبات لاستيراد 268.5 ألف طن تقاوي بطاطس للموسم المقبل

مخصصة للعروة الصيفية
الصاوي أحمد 9:03 ص, الخميس, 26 أغسطس 21 9:03 ص, الخميس, 26 أغسطس 21

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وافقت وزارة الزراعة، ممثلة فى إدارة الحجر الزراعي، على طلبات المستوردين الخاصة باستيراد 268 ألفًا و500 طن تقاوى بطاطس للموسم المقبل. قالت مصادر، لـ«المال»، إن هذه التقاوى مخصصة للعروة الصيفية التى تزرع فى شهرى ديسمبر- يناير، وتحصد فى مايو ويونيو، على مساحة متوقعة 200 ألف فدان.

وأشارت إلى ارتفاع حجم طلبات استيراد التقاوى العام الحالى مقارنة بالعام الماضى الذى لم يتجاوز 160 ألف طن، بالتزامن مع وجود زيادة كبيرة فى أسعار المحصول محليًا وعالميًا، ما يخلق إقبالًا متوقعًا على زراعة الفترة المقبلة.

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وأضافت المصادر أن وزارة الزراعة بدأت مطلع الأسبوع الحالى استخراج أذون الاستيراد للتقاوى اللازمة لموسم الزراعة القادم، من خلال تنفيذ الطلبات المقدمة من المستوردين للعروة الصيفية.

وطبقًا لتقرير سابق صادر عن وزارة الزراعة، دخل إلى مصر الموسم الماضى 109 آلاف طن مخصصة للتقاوي، بينما سجلت الكميات فى الموسم قبل الماضى 135 ألفًا.

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يشار إلى أن حجم الطلبات الاستيرادية المقدمة للوزارة لا يعكس حجم الواردات الفعلية، لأنه قد يتم رفض بعض الشحنات، نظرًا لعدم مطابقتها للاشتراطات المصرية.

وتوقعت المصادر أن يمر موسم الاستيراد بشكل جيد، خاصة مع وجود مناخ جيد فى أوروبا فى الصيف، ما يؤدى إلى وفرة الإنتاج ويساعد المستوردين على استيراد الكميات الراغبين فيها.

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بقلم الصاوي أحمد

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