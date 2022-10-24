«الزراعة» توافق على طلبات استيراد 310 آلاف طن تقاوى بطاطس

علمت “المال” أن شحنات تقاوى البطاطس التى وافقت وزارة الزراعة على استيرادها لصالح الشركات والمزارعين، منذ بدء تلقى الطلبات يوليو الماضى حتى ختام أغسطس، سجلت 310 ألف طن، يحين بدء وصولها خلال أيام.

وتقوم وزارة الزراعة بدراسة كل الطلبات المقدمة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، على أن يتم بدء الاستيراد فى نوفمبر.

ومن المرتقب بعد ذلك أن يتم زراعة تلك التقاوى فى ديسمبر المقبل ضمن العروة الصيفية التى يتم حصادها فى مايو المقبل .

وأكدت مصادر حكومية مسئولة بقطاع الزراعة لـ”المال” أن هذه الكميات تمثل الموافقات الورقية فقط، ولكن الوارد الفعلى من الممكن أن يقل عن ذلك حسب الفحص الفنى ومعايير الجودة التى تطبقها وزارة الزراعة ممثلة فى إدارة الحجر الزراعى .

يذكر أن حجوزات تقاوى البطاطس المستوردة من الأنواع ذات المنشأ الأوروبى واردة من هولندا والدنمارك وأسكتلندا وألمانيا، على أن تصل هذه الأصناف خلال نوفمبر المقبل.

وقالت المصادر إن هناك إقبالًا كبيرًا على زراعة البطاطس خلال الشتاء المقبل، لا سيما مع جنون الأسعار حاليًا، ووصول الكيلو تجزئة إلى 12 جنيهًا .

ولفتت المصادر إلى أنه تم تحديد يوم 5 ديسمبر المقبل كآخر موعد للشحن من أوروبا .

يذكر أن التقاوى المتعاقد عليها حاليا والمستوردة من أوروبا، تتم زراعتها فى ديسمبر ويناير، وتجمع فى مايو ويونيو من كل عام، كما يتم الاعتماد على المنتج من زراعتها فى موسمين تاليين خلال نفس العام الأول يزرع فى يوليو «العروة النيلى»، والثانى يزرع فى سبتمبر «العروة الشتوي».

وكشفت المصادر أن العام الماضى سجلت الموافقات على الطلبات التى تمت قرابة 180 ألف طن، ووصل فعليًا منها 140 ألفا، كان آخر موعد للشحن هو 10 ديسمبر، وتم مده الى 15 ديسمبر.

وأوضحت المصادر أنه خلال العام قبل الماضى سجلت الكميات 165 ألف طن، ووصل بالفعل 109 آلاف .

وأكد محمد فرج، عضو جمعية منتجى البطاطس، أن الفترة الحالية تشهد الاستعداد لزراعة البطاطس الصيفى، وهى العروة الرئيسية التى يتم إنتاج معظم المعروض منها .

وأشار إلى أن مساحة البطاطس خلال الفترة البينية بين العام الحالى والمقبل من المرتقب أن تصل إلى 600 ألف فدان، بدلًا من نصف مليون الموسم الماضى .

ونشرت “المال” تقريرًا مؤخرًا أن وزارة الزراعة ممثلة فى اتحاد مصدرى ومنتجى الحاصلات البستانية تلقى حجوزات تقاوى البطاطس المستوردة من الأنواع ذات المنشأ الأوروبى من هولندا والدنمارك وأسكتلندا وألمانيا، على أن تصل هذه الأصناف فى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

يذكر أن العروة الصيفية للبطاطس تتم زراعتها فى ديسمبر ويناير من كل عام، ويتم حصادها فى مايو المقبل، وهى الموسم الرئيسى لزراعة البطاطس فى مصر.

وطبقًا لتقدير صادر عن وزارة الزراعة مؤخرًا، تم تصدير 850 ألف طن بطاطس تقريبًا لأول مرة منذ يناير الماضى حتى الآن.