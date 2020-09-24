الزراعة توافق على تصدير كتاكيت بياض إلى الخارج بعد توقف أكثر من 14 عاما

أكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه بعد توقف 14 عاما تم إصدار موافقة لتصدير كتكوت دجاج بياض بيض مائدة, إلى دولة غانا مع مراعاة كافة الاجراءات المحجرية اللازمة.

وأوضح أن تلك الخطوة بداية لفتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة (بيض مائدة)، وتؤكد على تقدم الصناعة فى مجال الإنتاج الداجنى والثقة فى القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحى والبيئى المناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وشدد على أن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتسهيل كافة إجراءات تراخيص أنشطه الإنتاج الحيواني والداجني وازالة العقبات امام المصدرين والمستثمرين .

ووفق بيان للوزارة، أصدر القطاع تقريرا يتضمن نشاطه خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر، حيث تم إصدار عدد 668 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة مع الالتزام التام بكافة ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى .

ولفت التقرير أنه تم تسجيل عدد 165 مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها ما بين أعلاف ماشية ودواجن وأسماك منهم (106 تسجيلة محلية, 59 تسجيلة مستوردة) طبقاً للمعايير القياسية والعلمية التطبيقية والتى تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى.

وبحسب التقرير، تم إصدار عدد 34 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى منهم 25 موافقة على إقامة مشروع ثروة حيوانية جديدة, و9 موافقات فنية على إقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة.