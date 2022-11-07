«الزراعة» توافق على تسجيل 142 صنفًا من الأسمدة والمخصبات

وافقت لجنة الأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تسجيل 142 صنفا جديدا من السماد المعدنى والمخصبات المختلفة، وتمت مراجعتها بواسطة اللجنة الفنية للأسمدة التابعة لمعهد بحوث الأراضى بمركز البحوث الزراعية المشرفة على النشاط.

وأكدت مصادر مطلعة فى وزارة الزراعة لـ”المال” أن لجنة الأسمدة الزراعية برئاسة الدكتور سامى السعدنى وافقت علي تسجيل عشرات الأصناف من المخصبات الزراعية بجلسة 30 أكتوبر الماضي، لأصناف مثل مكافحة الحشائش والصدأ الاصفر في القمح، ومحفزات النمو والتحجيم وإزالة أضرار أمراض مثل اللفحة وغيرها من الامراض الفطرية والحشرية في المحاصيل الزراعية المختلفة .

وأشارت إلى أن هذه المخصبات مستوردة من عدة دول مثل الصين،إسبانيا وألمانيا وأمريكا وفرنسا وتركيا ووالأردن والسعودية والإمارات.

وأضافت المصادر أن المخصبات الزراعية تعد ضرورية لمعالجة آثار “الندوة” أو “اللفحة” من الصقيع ونزول الندي للمحاصيل وكذلك زيادة النمو الخضرى، ومن محفزات النمو التكميلية.

وأكد الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزاعيين والمدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجموعة “ذا جيت إنترناشونال” أن لجنة الأسمدة المنبثقة عن مركز البحوث الزراعية تشرف على تسجيل الأسمدة المتخصصة ” المخصبات” والأسمدة المركبة ” السماد المعندي ” والأسمدة التقليدية، مثل الاسمدة النيتروجينية لتحقيق طفرة في الانتاج المحلي وسد الفجوة الاستيرادية .

وأوضح أن هذه اللجنة تجتمع كل شهر فى معهد الأراضى بمركز البحوث الزراعية وتقوم بالاشراف علي منح الموافقة علي تسجيل وتداول المنتج بعد اجتياز الاختبارات المعملية والمعاملات المستندية .

وتستهدف هذه اللجنة ضبط حركة الأسمدة لأى نوع متداول فى السوق، فضلا عن الرقابة على الأنواع المستوردة من الخارج.

وتختص ” اللجنة “بفلترة الوارد من الخارج مع إمكانية حظر بعض العناصر الثقيلة أو النادرة مثل الكلور والصوديوم والزرنيخ والكوبالت وغيرها من العناصر التي قد تكون ضارة .

وقال ” أبو جبل” إن هذه اللجنة تشرف أيضا على إستيراد المخصبات والأسمدة المعدنية بنسب متفاوتة مثل العناصر الصغرى (الزنك والحديد والمنجنيز) التي يطلق عليها “المخصبات ” والعناصر المركبة مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والفسفور وغيرها ” سماد معدني ” ،مشيرا إلى أن هناك 21 عنصرا يتم استيراده كمخصبات أو أسمدة متخصصة.

وكشف أن وزارة الزراعة لديها 12 ألف نوع مسجل من الأسمدة المتداولة فى السوق المحلية.

وفي سياق مواز، أكد “أبو جبل” أن هناك ارتفاعا في سعر المبيدات والمخصبات المستوردة بنسبة تتراوح بين 25 % إلي 30 % مشيرا إلي أن سعر لتر مبيد الحشائش قفز من 70 جنيها إلي 100 جنيه للتر .

وأوضح أن وزارة الزراعة والحكومة بشكل عام تسعي لزيادة الاستفادة من الخامات مثل البوتاسيوم والغاز الطبيعي في انتاج الكيماويات بدلا من تصديرها بشكل خام تطبيقا لمبادرة “ابدأ ” الرئاسية لتعميق التصنيع المحلي.

وأكد ان نسبة الاكتفاء الذاتي في قطاع الاسمدة والمبيدات والمخصبات “وارد ” خاصة ان مصر لديها كل المقومات والخامات المطلوبة.