الزراعة توافق على إقامة محطتي صرف صحي بجهينة

ياسمين فواز:حصل النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان ، على موافقة وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، على إقامة محطتي رفع صرف صحي بمركز جهينة، مؤكدا أن مشروعات الصرف الصحي تأخرت كثير عن أهالي الدائرة.وأوضح أن محطات الصرف الصحي التي وافقت

ياسمين فواز:

حصل النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان ، على موافقة وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، على إقامة محطتي رفع صرف صحي بمركز جهينة، مؤكدا أن مشروعات الصرف الصحي تأخرت كثير عن أهالي الدائرة.

وأوضح أن محطات الصرف الصحي التي وافقت عليها “الزراعة” تقع المحطة الأولى منها بحوض أبو حجر رقم 3 على مساحة 180 مترا مربعا، وقطعة رقم 77 زمام ناحية عنيبس، ومحطة على مساحة 225 مترا مربعا الواقعة بحوض عبد المجيد، عام نمرة 4 زمام ناحية عنيبس، مشيرا إلى أنه سيطالب بالانتهاء من هذه المشروعات في أقرب وقت .

وأضاف أنه جارِ إنهاء إجراءات نقل الملكية للمحافظة، وتكليف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات بهذه القطع ، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار بناء البنية التحتية لصعيد مصر.