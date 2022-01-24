اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تواصل متابعة منظومة صرف الأسمدة في الإسكندرية

أعلنت وزارة الزراعة متابعة صرف الأسمدة في الإسكندرية
الصاوي أحمد 11:58 ص, الأثنين, 24 يناير 22 11:58 ص, الأثنين, 24 يناير 22

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قام د حسن الفولي المدير المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بزيارة إلى محافظة الإسكندرية يرافقهما المهندس السيد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتعاون والمهندس موفق ساري مدير مديرية الإصلاح الزراعي والمهندس طارق ذكى مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية وذلك لمتابعة مدى توافر الأسمدة وصرفها للمزارعين.

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وأكد صالح علي ضروره توافر قدر كبير من المرونة في توزيع الأسمدة على أن يتم توزيعها يوميا وعدم الاكتفاء بيومين في الأسبوع مع حسن معاملة المزارعين والاستماع إلى شكواهم وطالب المزارعين بسرعة استخراج واستلام الكارت الذكي مؤكد أن صرف الأسمدة بالبطاقة الورقية حاليا هو إجراء استثنائي.

مستشار الوزير للمتابعة أكد أيضا على ضروره رفع كفاءه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق عائد اقتصادي مناسب.

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ومن ناحيته قال “الفولي إن الجولة شملت زيارة الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعات الإصلاح الزراعي بناحية المعمورة والمنتزه، كما تمت زيارة محطة الـ ١٥ مليون بيضة في أبيس بالإسكندرية والتي تعمل بكفاءة عالية وتضم ثلاثة عنابر وتقع على مساحة ٩ أفدنة.

وأكد الفولي أنه سيتم استغلال المساحات الخالية داخل المحطة ورفع كفاءتها لتحقيق عائد إضافي.

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بقلم الصاوي أحمد

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