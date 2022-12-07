«الزراعة» تواصل متابعة أعمال مكافحة التورد والتبرقش في الموز بالغربية

تواصل وزارة «الزراعة» تتابعة أعمال مكافحة مرضي التورد والتبرقش في الموز بالغربية

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن ذلك تم من خلال مهندسي الإدارة، بالتنسيق مع معهد بحوث البساتين، ومديرية الزراعة بالغربية.

وتم المرور على بعض من نواحي مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتفقد زراعات الموز بها، وتقديم النصائح والتوصيات والإرشادات المناسبة للمزارعين، وذلك في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمرور الدائم على المزارعين والحقول، وتقديم كافة سبل الدعم الفني.

وأوضح عطا، أنه تم رصد المشاهدات، وتقديم التوصيات المناسبة للمزارعين، حيث تم التاكيد بالنسبة للحدائق التى تروى بالغمر، التنبيه على المزارعين بضرورة تحويل نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث، مع استعراض فوائد الرى بالتنقيط وكذلك تعريف المزارعين بتنظيم عملية صرف الاسمدة المعدنية المدعمة لحدائق الموز.

وأضاف أنه تم التوصية ايضا بالرش الدورى ضد حشرة المن، والتي تعد المصدر الرئيسي للاصابة بالفيروس مع التوصية بتوجيه الرش للقمم النامية للنباتات(البلعوم)وأغماد الأوراق، كذلك تم التوصية بضرورة التربية المنتظمة مع انتخاب افضل الخلفات، لتجنب ارتفاع الكثافة النباتية بالحدائق.

وأشار إلى ضرورة نظافة الحدائق وجمع المخلفات وتوضيح استخدامها فى عمل الكمبوست.

ولفت إلى أنه تم ايضا توضيح اهمية الفحص الدورى للنباتات وفى حال ظهور اصابة بالفيروس يتم تقليع الجورة بكامل النباتات حرقها خارج المزرعة مع تطهير مكانها بالجير الحي والتشميس، فضلا عن توجيه المزارعين نحو استخدام المخصب الحيوي(E.M).