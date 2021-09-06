اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تواصل فحص تقاوي البطاطس المحلية استعدادًا للموسم الجديد

فحص عدد (9453 عينة)، بإجمالي قدره (188774.534 طن) حتى تاريخ 6/9/2021.
الصاوي أحمد 9:05 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 9:05 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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صرحت د. نجلاء بلابل، مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، بأنه جارٍ إعداد وفحص تقاوي البطاطس المحلية، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتجهيز التقاوى قبل موسم الزراعة بفترة مناسبة للمزارعين، حيث قام المشروع بفحص عدد (9453 عينة)، بإجمالي قدره (188774.534 طن) حتى تاريخ 6/9/2021.

كما قام بعمل صيانة لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن حوالي (3742) فدانًا، وإجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى التي تم تأسيسها (7865) فدانًا، وتتضمن هذه المساحة (9) مزارع جديدة بإجمالي (72) بيفوت حتى تاريخ 6/9/2021، يُذكر أن إجمالي مساحات المناطق الخالية قد بلغ إلى الآن 621 ألف فدان.

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في سياق متصل أعلنت بلابل انطلاق فاعليات الدورة التدريبية لطلاب قسم الهندسة الزراعية لكلية الزراعة جامعة القاهرة تحت عنوان “نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد” لمدة خمسة أيام، وذلك بوحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية الخاصة بالمشروع.

‏وقالت إن المهندس عبد الحي الدمرداش، خبير المتابعة الجيومكانية، قام بإلقاء محاضرة تعريفية عن الجيومكانية والاستشعار عن بُعد وتطبيقاتها.

وقام فريق العمل الخاص بالوحدة بتدريب الطلاب على نظم الاستشعار عن بُعد والمتابعة الحقلية باستخدام البرامج والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

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علمًا بأن المشروع سيقوم بإعادة هذه الدورة في الفترة من 12- 16 سبتمبر 2021 نظرًا للإقبال الشديد من الطلبة على هذه الدورة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح وحدة الرصد والمتابعة في يناير 2020 بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

ومن خلال هذه الوحدة تتم متابعة المساحات المزروعة بمحصول البطاطس داخل المناطق الخالية المخصصة للتصدير، وتقديم كل الخدمات للسادة المصدِّرين للحصول على منتج عالي الجودة لديه القدرة على التنافس في الأسواق العالمية.

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وأضافت مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس أنه انطلق، اليوم 6 سبتمبر 2021، فاعليات ورشة العمل التدريبية لفحص مرض العفن البني في البطاطس لطلبة قسم أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة الزقازيق ويعتبر هذا التدريب ضمن أهداف المشروع من المشاركة المجتمعية في برامج التدريب والإرشاد.

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بقلم الصاوي أحمد

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