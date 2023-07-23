الزراعة تواصل توعية المزارعين بوسائل السيطرة على دودة الحشد الخريفية

طالب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على دودة الحشد الخريفية ووضع حزمة من التدابير للإدارة المتكاملة لهذه الآفة وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتنفيذ البرامج الإرشادية للتوعية بأهمية المكافحة المستدامة للآفات باستخدام الحلول الآمنة بيئياً والاستمرارية في تقديم الدعم اللازم لتعزيز إجراءات مكافحتها قام معهد بحوث وقاية النباتات بعقد عدة ندوات إرشادية ومدارس حقلية والمتابعة بالمرور على زراعات الذرة بمحافظات دلتا وصعيد مصر.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن البرامج الإرشادية المقدمة اشتملت على تنظيم 6 ندوات إرشادية بفرع المعهد بمحطة البحوث الزراعية بجزيرة شندويل – محافظة سوهاج، ومنطقة سيتي- محافظة سوهاج، كما نفذ ندوات إرشادية بناحية الزنكلون مركز الزقازيق، مركز منيا القمح، منطقة الزقازيق للإصلاح الزراعي، مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

كما شهدت برامج المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية عددا من المدارس والمرور الحقلي بمراكز منيا القمح وديرب نجم بمحافظة الشرقية ومركز طهطا بمحافظة سوهاج ومركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وأشار عبد المجيد إلى أن تلك البرامج الإرشادية استهدفت التوعية بمظاهر الإصابة بهذه الآفة وأهم طرق الوقاية والمكافحة بالمبيدات الموصى بها من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية وهي فانتي 24% SC، اييزو 30% WG، جولد بين 90% SP، روبيك 50% WP، سبيدو 5.7% WG، كوراجن 20% SC، رادينت 12%SC و اوكتوكلود 9.75% SC، فضلا عن المبيد الحيوي بروتكتو WP 9.4% الذي ينتجه ويوزعه المعهد ضد الفقس الحديث للآفة مما يؤدي إلى خفض تعدادها.