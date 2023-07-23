الزراعة تواصل تجهيز تقاوي القمح ومعدات الحصاد الآلي وشتلات النخيل والزيتون

صرح الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي أن محطات الغربلة والإعداد للعمل بدون توقف خلال فترة إجازة العام الهجري وثورة يوليو وذلك للاستعداد التام للموسم الشتوي من مختلف المحاصيل الشتوية قبل موسم الزراعة بشهرين على الأقل من أجل تنفيذ خطة الدولة في توفير التقاوي لزراعة أكبر مساحة من محصول القمح الموسم القادم بتقاوي معتمدة منتقاه عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للسياسة الصنفية بالتنسيق مع كافة الجهات للوصول إلى المستهدف زراعته وبالشراكة كذلك مع القطاع الخاص.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه بالإضافة إلى قيام مفتشي فحص واعتماد التقاوي بالمرور علي محطات الغربلة للتأكد من درجات الإكثار ومطابقتها بتصاريح النقل والتفتيش الحقلي ومراجعة المطهرات الفطرية الموصي بها ومعدل استعمال المطهر.

كما صرح الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بأن العمل متواصل ليلا ونهارا للقطاع وفي أيام العطلات والإجازات والحرارة الشديدة لخدمة وزراعة 27 ألف فدان ذرة في العوينات وكذلك عمليات حرث وتجهيز 4000 فدان في صوب اللاهون وأيضا عمليات حصاد البنجر في الواحات البحرية وغرب غرب المنيا وكذلك في دير مواس بالمنيا ومع مصنع أبو قرقاص في ديروط لمساحات تتعدي الـ 2000 فدان وأيضا العمل في توشكى لدى بعض شركات القطاع الخاص وزراعة الذرة وفي أسيوط لمساحة 1300 فدان .

وأضاف الأشقر أن القطاع يستعد حاليا لحصاد الذرة والأرز وأجهزة الليزر وصيانة الآلات الملحقة والجرارات وصيانة جميع مكونات المحطات بالقطاع استعدادا لموسم الحصاد .

وفي ذات السياق صرح الدكتور شعبان عبدالسميع مدير الزراعات المحمية باستمرار العمل طوال فترة الإجازة في موقع الهرم التابع للإدارة لمتابعة الزراعات والتأكد من النظافة العامة وإعادة تأهيل الصوب للعروة الرئيسية وكذلك في موقع الدقي وإنشاء مشتل مجمع رئيسي لكل المواقع والشتلات التي سيتم توزيعها على أهالينا بسيناء بدون مقابل .

وأضاف شعبان أنه بالإضافة إلى عرض أفضل أصناف النخيل للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المعرض الدائم المقام حاليا بالدقي وذلك من أنواع البرحى والمجدول والسكري والصقعي .