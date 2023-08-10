«الزراعة» تواصل التدريب الصيفي لعدد 150 طالبا في التصنيع الغذائي

أشار دكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن المعهد نظم خلال هذا الأسبوع برنامج تدريبى لعدد 150 طالبا وطالبة بالمستوى الثالث ببرنامج إدارة الجودة لكليات الزراعة بالجامعات المصرية وتضمن البرنامج التدريبى محاضرة عامة للتعرف على أقسام و وحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد و رسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى إضافة إلى تدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية –الأغذية الخاصة والتغذية الألبان ومنتجاتها المحاصيل الحقلية الخبز والعجائن وهندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.

أكد بيان صادر عن مركز البحوث الزراعية أن ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية فى إعداد طلاب الجامعات المصرية والارتقاء بمستواهم التعليمى والتقنى لتأهليهم لسوق العمل فى قطاع التصنيع الغذائى أحد أهم القطاعات الصناعية المؤثرة فى الاقتصاد المصرى والمسئول عن توفير غذاء آمن صحيا.

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن البرنامج التدريبى تضمن أيضا التعرف على الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها وكذلك التدريب على الاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية والتدريب على الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية والحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، إضافة إلى تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المختلفة.