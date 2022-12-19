«الزراعة» تواصل استعدادها لمكافحة آفات المحاصيل الشتوية

في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالمحاصيل الزراعية، وبصفة خاصة الاستراتيجية وبتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للاستعداد لموسم الزراعات الشتوية بكل القطاعات.

قامت الادارة المركزية لمكافحة الآفات بمجموعة من الحملات المرورية في محافظات مصر المختلفة لمتابعة بداية موسم الزراعة.

من جانبه، قام أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بزيارة مفاجئة لمكافحة البحيرة حيث تفقد منطقة شمال الصعيد للوقوف علي جاهزيتها في هذا الصدد، كما قام بالمرور علي صوب انتاج المفترس الاكاروسي كأحد بدائل المبيدات الآمنة والتي تسعي الوزارة الي زيادة نشرها بين المزارعين لتقليل استخدام المبيدات والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وتابع رئيس المكافحة محطة انتاج طعوم القوارض استعدادا لإنتاج طعوم تحزيم القمح قبل طرد السنابل وراجع حال الأبنية ووعد باتخاذ اللازم نحو تأهيلها.

كما قام “رزق” بزيارة لمدرسة الزراعة، والتقي بوكيل الوزارة ومدير عام المكافحة ومديري المكافحة البستانية والحقلية وشدد علي بذل المزيد من الجهد وتكثيف حملات المرور من قبل مهندسي المكافحة علي مستوى الأمراض وحل اي مشكلة.

وأكد توفر المبيدات خصوصا مبيدات الأصداء ودودة الحشد الخريفية لمحصول القمح وضرورة مراجعة النباتات المنزرعة والنخيل.

وقام بعدها بالمرور علي الزراعات بمركز دمنهور والدلنجات من القمح والفول والبنجر وحدائق الفاكهة لمراجعة مصائد ذباب الفاكهة والخوخ وايضا مصائد دودة الحشد كأحد مؤشرات الإنذار المبكر، ومازالت لجان الادارة في عمل دائم في هذا الشأن.