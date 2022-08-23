«الزراعة» تنهي مشكلة توزيع الأسمدة في بني سويف

أنهت وزارة الزراعة ممثلة في جمعية الائتمان الزراعي، أزمة تأخر صرف الأسمدة بمحافظة بني سويف التي استمرت شهرين حيث تم صرف 600 طن أسمدة إضافية لإحدى الجمعيات الفرعية بها ، كمتأخرات بخلاف حصتها الثابتة البالغة 300 طن شهريا لتصل توريدات شهر أغسطس إلى 900 طن لإحدى الجمعيات في المحافظة.

وأكد علي عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعي لـ” المال ” تعرض إحدى جمعيات بني سويف الفرعية التابعة لجمعية الائتمان الزراعي لتوقف صرف الأسمدة نتيجة عدم تحويل المقابل إلي الجمعية المركزية وبالتالي تم وقف الصرف لهذه الجمعية وبالتالي تم قبول طلبهم بصرف المتأخرات ومقررات الشهر الجديد.

وأكد عودة عدم وجود أزمات فيما يتعلق بصرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية، مثل القصب والبنجر والذرة والأرز والقطن والبساتين، مضيفًا أن إجمالى ما تم توزيعه على المزارعين اقترب من حاجز المليونى طن أسمدة من إجمالى 2.2 مليون مقررة بالكامل للموسم الصيفى.

وأكد أن حركة تداول الأسمدة المدعمة تشهد سيولة وسط اختفاء الاختناقات فى عمليات التوزيع خلال الموسم الصيفى الحالى.

وكشفت وزارة الزراعة ممثلة فى جمعية الائتمان الزراعى، أن الشركات ترسل الحصص الشهرية واليومية بشكل منتظم حاليًا إلى مقرات الجمعية بما يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف طن يوميًا.

يذكر أن الاتحاد التعاونى الزراعى يضم تحت مظلته 3 جمعيات مركزية، هى: الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح.

وأشار عودة إلى أن حصة الأسمدة المدعمة تمثل %55 من الإنتاج اليومى فى مصر من إجمالى إنتاج الشركات المتعاقدة مع الحكومة، أبرزها أبو قير وموبكو والمصرية وغيرها.

وأكد مجدي الشراكي رئيس جمعية الاصلاح الزراعي، أن الجمعيات الزراعية لديها مخزون وفائض عن احتياجاتها ولو طلبت الوزارة زيادة حصة كل جمعية سيتم الموافقة على الطلب.

وأضاف الشراكي أن الجمعية المركزية للائتمان الزراعى تتسلم شهريًا ما يتراوح من 150 إلى 160 ألف طن، بما يعادل %85 من الحصة المقررة للجمعية.

ولفت إلى أن أبرز الشركات التى تلتزم بحصتها مع الجمعية شركتا أبو قير وموبكو، مضيفًا أن جميع المحافظات تسلمت الحصص المقررة لها بنسبة %90.