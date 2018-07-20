الزراعة تنفي 5 شائعات متداولة على مواقع السوشيال ميديا

الصاوي أحمدنفت وزارة الزراعة 5 شائعات، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، منها انتشار مرض الجلد العقدي وفساد الأمصال البيطرية ووجود أسماك وبيض صيني في الأسواق، وفساد البطيخ أو وجود منتجات مسرطنة منه في الأسواق.وقال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح

الصاوي أحمد

نفت وزارة الزراعة 5 شائعات، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، منها انتشار مرض الجلد العقدي وفساد الأمصال البيطرية ووجود أسماك وبيض صيني في الأسواق، وفساد البطيخ أو وجود منتجات مسرطنة منه في الأسواق.

وقال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بناءً على تكليف الدكتور عزالدين اأبوستيت وزير الزراعة، وفي ضوء تعليمات رئيس مجلس الوزراء فإن المركز الإعلامي للوزارة وبالتنسيق، والتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء سوف يتصدى للشائعات التي تتعرض لها الوزارة بتوضيح الحقائق للرأي العام وبأقصى سرعة حتى يطمئن المواطن على غذائه، لقتل الشائعة في مهدها قبل أن تتسبب في إثارة البلبة في المجتمع.

وأكد أن الشائعات هي أخطر ما يواجه مصر لأن انتشارها قد يؤدي إلى الفتنة وإثارة البلبلة في المجتمع ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، هي من أكثر الوزارات التي تنتشر حولها الشائعات لأنها مرتبطة بالغذاء ومن يختلق الشائعات، ثم يروجها يهدف إلى زعزعة استقرار البلد من خلال التشكيك في غذاء المواطنين وضرب الاقتصاد في مقتل بالإساءة إلى سمعة الانتاج الزراعي المصري، وبالتالي وقف تصديره للخارج وهذة الشائعات هي:



“انتشار بيض بلاستيك صيني”

وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من استيراد بيض صيني غير صحيح تمامًا، وأن مصر تصدر البيض ولا تستورده لأن لدينا اكتفاء ذاتي منه، وما يحدث هو شائعات غير مبررة وافتقدت العقلانية.

ونصحت بتحري الدقة في تداول المعلومات، مشيرة إلى أن مصر تنتج 14 مليار بيضة وأن البيض المصري “آمن” ومطابق لجميع الاشتراطات الصحية، وأن خطة الدولة تعتمد على التوسع في مظلة تراخيص مزارع إنتاج بيض المائدة وفقًا لمعايير الأمان الحيوي.

وناشدت محرز، مزارع إنتاج بيض المائدة الاستفادة من التيسيرات الائتمانية التي أقرتها الحكومة لحماية الإنتاج المحلي من خلال تسهيلات تراخيص تشغيل هذه المزارع ومنها الحصول على قروض بنكية بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5% ضمن خطة التوسع في الإنتاج الداجني وبيض المائدة.

“انتشار مرض الجلد العقدي بين قطعان الماشية”

وأوضحت أن مرض الجلد العقدي من الأمراض التي تصيب المواشي نتيجة لاهمال الوقاية وعدم تحصين المواشي باللقحات التي توفرها وزارة الزراعة، أو بعدم رشها بالمياه ونقص التوعية لدي المزارعين.

ولفتت إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبر مرض الجلد العقدي على أنه وباء انتشر في كل محافظات الجمهورية، وقامت بالمبالغة في أعداد الحيوانات المصابة أو النافقة بسبب المرض على غير الحقيقة.

وأشارت إلى أن حالات الإصابة بالمرض كانت محدودة للغاية وكانت في ثلاث محافظات فقط، وهي الفيوم وبني سويف والمنيا وتمت محاصرته من خلال توفير العلاج المجاني للحالات المصابة بالمرض من خلال صندوق التأمين على الماشية، بالتعاون مع محافظي الأقاليم الثلاث الذي قدموا الدعم المادي لتدبير العلاج اللازم لمواجهة المرض

“وجود أسماك صينية بلاستيكية”

نفى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود أسماك من الصين في مصر، مؤكدًا خلو الأسواق المصرية من وجود أي أسماك صينية مصنوعة من البلاستيك، مُوضحًا أن مصر لا تستورد أي أسماك من الصين حيث تُطبيق كافة المعايير البيئة للحفاظ على الثروة السمكية مع توافر نظام صارم لمراقبة الجودة لإنتاج منتج سمكي صحي آمن نظيف ومطابق لكافة المعايير البيئية، وما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأكدت أن استراتيجية وزارة الزراعة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك والوصول بالإنتاجية إلى مليوني طن، بنهاية عام 2022، فضلاً عن تحقيق التوازن بين إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء لتكون الأسماك هو البديل لها كبروتين حيواني رخيص الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى، لافتةً إلى أن الاستراتيجية من شأنها حُسن استغلال كافة الموارد والامكانيات المتوافرة لتعظيم الاستفادة منها.

“فساد الأمصال في بني سويف”

ونفى الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، نفوق الماشية في محافظة بنى سويف بسبب فساد الأمصال وأن الوزارة لم تتلقى أي شكوى من المواطنين بذلك سواء من خلال وحدات الطب البيطري المنتشرة في كل قرى الجمهورية أو من خلال الخط الساخن رقم 19651 المخصص لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

“البطيخ المسرطن”

ونفى الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حقن “البطيخ” بمواد مسرطنة.

وقال عبد الدايم إن هذه الشائعة تهدف لحدوث بلبلة بين الناس والتأثير على تصدير البطيخ للخارج، موضحاً أن الصور التي يتم تداولها على المواقع ليس لها علاقة بالمبيدات إطلاقاً.

وفي النهاية وزارة الزراعة تناشد وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره عن الوزارة والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، كما تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي فمعظم الأخبار التي تتناقلها غير صحيحة، وتحركها جماعات لا تتمنى لمصر الأمن والاستقرار.