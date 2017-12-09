الزراعة تنفي موافقة السودان علي استئناف تصدير الحاصلات المصرية

الحداد: لا جديد في أزمة وقف الجارة الجنوبية لمنتجاتناالصاوي أحمدنفى الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون المتابعة والمشرف على قطاع الحجر الزراعي، أن تكون دولة السودان قد رفعت الحظر المفروض على واردات المحاصيل الزراعية المصرية، على أن يكون يناير المقبل موعدًا لاستئنا

الحداد: لا جديد في أزمة وقف الجارة الجنوبية لمنتجاتنا









الصاوي أحمد

نفى الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون المتابعة والمشرف على قطاع الحجر الزراعي، أن تكون دولة السودان قد رفعت الحظر المفروض على واردات المحاصيل الزراعية المصرية، على أن يكون يناير المقبل موعدًا لاستئناف التصدير.

وأكد الحداد، في تصريحات خاصة لـ”المال”، عدم صحة ما نُشر، وأنه لا جديد بملف التصدير للسودان، منوهًا بأن المسئولين السودانيين أكدوا له، خلال الاجتماعات، أنهم قرروا حظر دخول المحاصيل الزراعية بسبب الشحنات المخالفة في الدول الأخرى كإجراء احترازي، رغم عدم ضبطهم أي شحنة مخالفة.

وأشار إلى أن الملف معلق حاليًّا ولا جديد فيه وأنه قرار حكومي سيادي من حق جارتنا الجنوبية.

وقال مصطفى النجاري، أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه لم يصل للمجلس أي مستندات تفيد بوقف ذلك الحظر أو إلغائه حتى الآن، وأنه لم يصل له أي معلومات تؤكد ذلك، مشيرًا إلى أن مشكلة التصدير للسودان لم تحل.

كانت السودان قد أعلنت وقف استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بالكامل في 2016، فضلًا عن المنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي الأخرى، مثل السمك والصلصة والمعلبات الأخرى.