«الزراعة» تنفي فشل مشروع البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني،

مشددةً على أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعدّ أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني، والذي نجح في زيادة رءوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد،

موضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته في عام 2017 وحتى الآن، بلغ 41 ألف مستفيد من صغار المربّين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم لتربية وتسمين 461 ألف رأس من الماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه.

في سياق متصل، يعدّ المشروع القومي لإحياء البتلو أحد أهم مشروعات الإنتاج الحيواني، حيث يسهم المشروع في تقديم قروض مُيسرة لصغار المربين لشراء عدد من رءوس المواشي والاستفادة منهم؛ لتحقيق عدة منافع للمربي وللسوق المحلي الذي سيتوافر فيه إنتاج المشروع من اللحوم الحمراء، ومن ثم يعود ذلك بالنفع على المواطن الذي ستُطرح له اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة،

كما نجح المشروع في المحافظة على الثروة الحيوانية من الإهدار؛ نتيجة قرار منع ذبح أي رأس ماشية يقل وزنها عن 400 كيلو جرام على الأقل، بما يسهم في إنتاج من 4 إلى 5 أضعاف، مقارنةً بعدد الرءوس خارج المشروع.

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