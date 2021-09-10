«الزراعة» تنفي استيراد لحوم مصابة بمرض جنون البقر

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شائعات انتشار استيراد الوزارة لحوم أبقار مصابة بمرض “جنون البقر” ، مؤكدة أنه لا يسمح باستيراد عجول من أي دولة لديها إصابات بالمرض أو أية أوبئة أخرى.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة البيطرية، أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة وسليمة، وخالية من أي أمراض، وتخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الحية) للفحص والرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، وهذا ولا يسمح باستيراد لحوم الا من حيوانات صغيرة السن و لم يتم تغذيتها على اعلاف بها شق حيوانى.

وأضاف في تصريحات له اليوم أن اللحوم والحيوانات الحية المستوردة أيضًا تخضع للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، و يتم ذبحها في مجازر معتمدة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح أنه يتم إرسال لجان تفتيش دورية على أماكن بيع وتخزين وتصنيع وتداول تلك اللحوم، فضلاً عن تدشين حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، إضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.

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