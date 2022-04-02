أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه تم خلال شهر مارس 2022 تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد 169 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى فى 18 محافظة وهى: أسوان، الأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية، والوادي الجديد بالإضافة إلى مديرية الزراعة بغرب النوبارية. ‏

وقال ياسر عبده حيمرى المنسق العام للمدارس الحقلية وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية لشؤون الإرشاد والتدريب إن فاعليات المدارس تشمل المحاصيل التالية: القمح ودودة الحشدالخريفية(36 مدرسة)، والفول البلدى 8 مدارس، والبصل7 مدارس، والبطاطس 9 مدارس، والطماطم 4 مدارس، وبنجر السكر 8 مدارس، وقصب السكر7 مدارس، والخيار 13 مدرسة والفراولة 5 مدارس ونخيل البلح14 مدرسة ، والبازلاء 2 مدرسة، والقطن 27 مدرسة والفاصوليا 4 مدارس، والإنتاج الحيوانى والداجنى 9 مدارس، والاستزراع السمكى 7 مدارس.

أضاف بيان الزراعة أن فاعليات المدارس شملت مطبقى المبيدات 4 مدارس، وتدوير المخلفات الزراعية 3 مدارس والتسميد الحيوى 2 مدرسة.

وتضمنت الأنشطة الإرشادية والتدريبية لهذه المدارس تبادل الخبرات والمعلومات بين المزراعين وبعضهم البعض من ناحية، ومن ناحية أخرى بينهم وبين الخبراء الفنيين لهذه المدارس، والعمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية في هذا التوقيت، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة ، أيضا التوعية بمخاطر إستخدام المبيدات وكيفية الإستخدام الآمن لها، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية، كما تم توعية المزارعين بكيفية مواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، وسوسة النخيل الحمراء في نخيل البلح.

وأكد البيان أن الأنشطة الإرشادية تناولت لهذه المدارس أهمية ترشيد إستخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من استهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، وفى الاستزراع السمكى فقد تم التركيز على التوعية بأهمية مراعاة تناسب كثافة الأسماك مع مساحه الحوض، وكيفية تغذية الأسماك في الاعمار المختلفة، إضافة إلى كيفية مواجهة الظروف الجوية والحد من آثارها السلبية على هذه المزارع، أيضا التوصيات الفنية اللازمة للحصول على إنتاجية عالية من هذه المزارع، وأهم الأمراض التى تصيب الأسماك وكيفية معالجتها، وفى مدارس محصول القطن تم توعية المزارعين بالأصناف الموصى بها في المحافظات المستهدفة، وطرق الزراعة، وتجهيز الأرض للزراعة.

وفي الإنتاج الحيوانى تم التركيز علي طرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية إختيار حيوان اللحم.

وقد شارك في تنفيذ أنشطة هذه المدارس 650 خبير فنى من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، والمحاصيل السكرية، والأراضي والمياه والبيئة، والإنتاج الحيوانى، والاقتصاد الزراعى، والمعمل المركزى لبحوث الحشائش، والمعمل المركزى لأبحاث وتطوير النخيل، والمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية .

وأفاد البيان ان ذلك بالاشتراك مع 340 مهندس زراعي من المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة تأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنفيذ عدد 170 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والسمكى فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية.