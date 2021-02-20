اقتصاد وأسواق

الزراعة: تنفيذ 10 مدارس حقلية خلال أسبوع لتوعية المزارعين في 8 محافظات

أعلنت وزارة الزراعة تشكيل١٠مدارس حقلية
الصاوي أحمد 12:07 م, السبت, 20 فبراير 21 12:07 م, السبت, 20 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد، أنه تم خلال الفترة من ١٤ إلى ١٨ فبراير الحالى تنفيذ ١٠ مدارس حقلية علي النحو التالي ٣ مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والغربية والقليوبية بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ مدرسة حقلية لمحصول الفول البلدي بمنطقة النوبارية بمشاركة معهد وقاية النبات ٢ مدرسة حقلية لمحصول البصل بمحافظتي بني سويف وسوهاج.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ ٤ مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ومنطقة النوبارية بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية و٢ مدرسة للإنتاج الحيواني بمحافظتي القليوبية وكفر الشيخ.

اقرأ أيضا  الزراعة :50% زيادة مرتقبة في إنتاحية سكر القصب بعد تعميم الشتلات

وأضاف عبدالعظيم أن المدارس الحقلية الإرشادية تناولت توعية الزراع بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر خاصة الرياح والأمطار للحفاظ على مزروعاتهم لتفادي أي خسائر قدر الإمكان والتي من بينها التوقف عن عمليات الري أو التسميد أو رش المبيدات خلال فترة سقوط الأمطار ولحين استقرار الأحوال الجوية.

اقرأ أيضا  السعودية تتجه لوقف التعامل مع أي مؤسسة أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة غير المملكة

وأضاف عبد العظيم، أنه تم التأكد من جودة الصرف الزراعي للتخلص من الماء الزائد في المحاصيل الزراعية أثناء سقوط الأمطار، والمتابعة المستمرة للحقول لاكتشاف أي ظاهر مرضية أو حشرية والتعامل معها لتلافي أضرارها والحفاظ على سلامة المحصول وزيادة إنتاجيته.

ونوه التقرير إلى المحافظة على سلامة الحيوانات المزرعية والدواجن داخل حظائر أمنة بعيداً عن الرياح والأمطار وتقديم العلائق المناسبة في هذه الفترة لحين تحسن الأحوال الجوية.

اقرأ أيضا  زيادة الاستثمارات وأجور العاملين ترفع مصروفات مصر 6.9% خلال 5 أشهر

يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفي إطار متابعة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

أسعار الكتاكيت اليوم 20-2-2021

محمد مجدي 12:20 م, السبت, 20 فبراير 21

«المالية» : 114 مليار جنيه زيادة في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال 7 أشهر

منى عبدالباري 12:03 م, السبت, 20 فبراير 21

انخفاض الفلفل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20-2-2021

الصاوي أحمد 11:59 ص, السبت, 20 فبراير 21

«المالية»: صرف مليار جنيه للدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

منى عبدالباري 11:40 ص, السبت, 20 فبراير 21

أسعار السمك اليوم 20-2-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 10:30 ص, السبت, 20 فبراير 21

أسعار البيض اليوم 20-2-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 10:29 ص, السبت, 20 فبراير 21