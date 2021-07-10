«الزراعة» تنفذ 90 زيارة ميدانية لأسواق المواشي والقرى والمنازل

أكد د. عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قيام أطباء الترصد الوبائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات وإدارات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية، بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف الرقابة على منافذ بيع الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أنه تم المرور خلال الفترة من 6/15 حتى 7/1 وتنفيذ الزيارات لحوالى 90 زيارة ميدانية لرصد الحيوانات بأسواق الحيوانات الحية والقرى المجاورة لها والمنازل للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالأسواق قبل عيد الأضحى المبارك والتأكد من عدم وجود أعراض لأية أمراض وبائية للحيوانات المتداولة.

وأضاف التقرير: وجارٍ عمليات الترصد من قِبل الأطباء على مستوى المحافظات.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لمتابعة منافذ بيع الأضاحي وطمأنة المواطنين قبل شرائها.