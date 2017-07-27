الزراعة تنفذ مشروعا لدعم صغار مربي الدواجن

الصاوي أحمد:قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم إطلاق مشروع مشترك بين الوزارة، ممثلة في المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنين والهيئة العامة للخدمات البيطرية ، واتحاد مربي الدواجن، بهدف دعم ومساندة المربي الصغير.وأشارت إلى أن ذلك المشر

الصاوي أحمد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم إطلاق مشروع مشترك بين الوزارة، ممثلة في المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنين والهيئة العامة للخدمات البيطرية ، واتحاد مربي الدواجن، بهدف دعم ومساندة المربي الصغير.

وأشارت إلى أن ذلك المشروع يهدف إلى تقديم جميع أشكال الدعم الفني، والإرشادي والمادي لصغار المربيين، لافتة إلى أن الوزارة رصدت مبلغ مليون جنيه، بصفة مبدئية لدعم هذا المشروع، تماشيا مع توجهات الحكومة والقيادة السياسية في مصر لدعم وتشجيع المربي الصغير.

وأوضحت أنه تم حتى الآن فحص حوالي ٢٣ مزرعة، منها ١١مزرعة بمحافظة القليوبية، و٣ مزارع بمحافظة الفيوم، و٧مزارع بمحافظة الوادي الجديد، ومزرعتين بمحافظة الغربية، وقد أعطى المعمل التوصيات اللازمة لكل مزرعة بالتعاون مع أطباء إدارة الدواجن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، و تمثلت أهم التوصيات في إنشاء نظام أمان حيوي ومراجعة الأخطاء في برامج التحصين وكيفية إعطائها بالطرق الفنية السليمة والتخلص الآمن من النافق.

وأشارت إلى أنه تم عقد عدد من الندوات الإرشادية للتوعية بأهمية المشروع، وأهم المشكلات التي تواجه المربى الصغير، وذلك من خلال نخبة من أساتذة المعمل المرجعي للرقابة في تخصصات أمراض الدواجن المختلفة، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لدعم المربى الصغير والنهوض بصناعة الدواجن، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسواق من الإنتاج المحلى، وتقليل عمليات الاستيراد.

وأكدت منى محرز أن ذلك المشروع والذي يعتمد في الأساس على التواصل المباشر مع المربي الصغير، لقى الأثر المرجو منه؛ فقد تلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية البلاغات والشكاوى والطلبات من صغار المربين، مما ترتب عليه تشكيل لجان من المعمل المرجعي للرقابة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمعاينة المزارع وإجراء الفحوصات اللازمة لكل مزرعة.

وقالت إنه هناك بالفعل عدد من المربين تفاعلوا بصورة أكثر مع المعمل المرجعي للرقابة بإرسال العينات بأنفسهم لحل جميع المشكلات التي تواجههم في تربية الدواجن، و تم التواصل معهم و إعطائهم التوجيهات الملائمة لكل مزرعة.