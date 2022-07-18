«الزراعة» تنفذ دورة تدريبية لحديثي التخرج في الإسكندرية

نفذ مركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة دورة تدريبية لحديثي التخرج معمل الإسكندرية في الفترة من الأحد 17/7/2022 إلى الخميس 21/7/2022 تحت عنوان “الأمن الحيوي في مزارع دواجن التسمين”.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن ذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لرعاية الشباب حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لتحقيق التنميه المجتمعية في مصر.

وأضاف البيان أنه يشارك في هذه الدورة 14 متدربًا من خريجي كليات الطب والزراعة، وأشاد الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد بالدورات الخاصة برعاية حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل وأنه سيتم تنفيذ عدد من الدورات المماثلة فى معامل المعهد المختلفة بجميع انحاء الجمهورية كما أنه يقوم بمراجعة تلك الدورات وتنفيذها باستمرار لسد الفجوة في سوق العمل بالمحافظات طبقا للطبيعة الجغرافية والاحتياجات الفعلية للسوق في كل محافظة.