اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تنفذ دورة تدريبية فى مراكز إيواء وإكثار الحيوانات البرية

بمنطقة أبورواش فى مركز المؤسسة الدولية
الصاوي أحمد 8:24 م, السبت, 11 ديسمبر 21 8:24 م, السبت, 11 ديسمبر 21

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قام فريق علمى بحثى من المختصين فى الحياة البرية والأمن والآمان الحيوى بالمعهد بزيارة تفقدية وتنفيذ دورة تدريبية بمركز إيواء وأكثار الحيوانات البرية بمنطقة أبورواش فى مركز المؤسسة الدولية لإيواء وأكثار الحيوانات والزواحف والطيور البرية .

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن هذه الجهود تمت بناءُ على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بكافة القطاعات غير التقليدية وبدعم وبالمتابعة المستمرة من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

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واضاف بيان وزارة الزراعة أنه تم وضع النظم الحديثة فى تطبيق نظم واشتراطات الآمن والآمان الحيوى فى مراكز إيواء واكثار الحيوانات البرية مع مناظرة الحالة الصحية والوبائية للمركز والمناطق المجاورة.

وأشار د. ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان الى أنه لأول مرة فى مصر يتم مراجعة اشتراطات تطبيق الآمن والآمان الحيوى فى مراكز إيواء واكثار الحيوانات البرية فى مصر.

وأكدت الوزارة أنه هذة الإجراءات لها اهداف فى المحافظة على الحيوانات البرية ودور هام في الحفاظ على التوازن البيئي في البيئة المصرية. ومن هنا كانت أهمية العمل على اكثار الحيوانات والزواحف والطيور البرية في مراكز متخصصة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وحرصا على تطبيق أسس و خطط التنمية المستدامة.

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كما أضاف شاهين انه بالرغم من التنوع الحيوى والبيولوجى فى الطبيعة الا أنه تتعرض الى مخاطر عديدة تهدد بإندثار عدد كبير من هذه الأنواع ولمواجهة الأخطار العديدة التى تهددها وتأثيرها المباشر على التوازن البيئى كان من الضرورى القيام بهذه الزيارة وأكد د. عصام كامل مدير مركز التدريب بالمعهد على أهمية وصحة تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والارشادية والتوعوية فى هذا المجال للحفاظ على الأنواع النادرة من الاندثار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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أفاد شاهين أنه ومع تفاقم الخطر وتأثيره المباشر على التوازن البيئى وعلى حياة الأنسان أدى الأمر الى ضرورة تحقيق التنمية المستدامة والتوازن البيئى وحماية الحياة البرية.

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بقلم الصاوي أحمد

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