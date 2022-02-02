«الزراعة» تنفذ دورة تدريبية عملية عن تربية نحل العسل للمبتدئين

في الفترة من 31 يناير حتى 1 فبراير 202

نظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية عملية تحت عنوان تربية نحل العسل للمبتدئين خلال الفترة من 31 يناير حتى 1 فبراير 2022.

وصرح الدكتور احمد عبد المجيد مدير المعهد ان الدورة تم تنفيذها عمليا بمنحل قسم بحوث نحل العسل بالمعهد بهدف تعريف المتدرب على مكونات المنحل النموذجى وشروط إنشاء المناحل و أهم السلالات المرباة في مصر ومميزاتها وكذا التعرف على افراد الطائفة ودورة حياتها واعمالها داخل وخارج الخلايا، إضافة الى شرح لأهم الآفات والأمراض التى تصيب نحل العسل وطرق مكافحتها، علاوة على تعريف المربى المبتدئ على الاهمية الاقتصادية للمنتجات المختلفة ومنها غذاء الملكات وشمع العسل وحبوب اللقاح والبروبليس وسم النحل والتي لها دور كبير كغذاء وعلاج.

كما تمت الإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه النحل في زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال عملية التلقيح التي تتم بواسطة النحل.

وأكد بيان وزارة الزراعة أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأهمية نشر فكر التوسع في إقامة مشاريع صغيرة للشباب وتشجيعهم علي العمل الحر للإسهام في حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل وتأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل، وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور طارق عفيفي الشيخ وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب ان التدريب العملي شمل التعرف على ادوات النحالة وتركيب الخلية وافراد الطائفة واطوارها و فحص الطوائف و التغذية الصناعية لطوائف نحل العسل وإعداد الطوائف لموسم النشاط ولموسم الفيض و تقسيم وضم الطوائف و طرق ادخال الملكات والتشتية و كيفية عمل مصايد الدبور.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم بحوث نحل العسل أن هذه الدورة تأتي في إطار سلسلة من الدورات العملية التى حاضر فيها لفيف من علماء وباحثين القسم المتميزين في مجال النحالة.