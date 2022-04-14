«الزراعة» تنفذ خطة لرفع إنتاج محاصيل الأعلاف بنسبة %35 

وضعت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية وقطاع التعاون الزراعى خطة عاجلة لزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية للفدان من محاصيل الأعلاف.

وتتضمن الخطة رفع إنتاجية الفدان من 4.5 طن إلى 6 أطنان بزيادة بنسبة %35 تقريبا خلال الموسم الصيفى الذى ينطلق مايو المقبل.

وأكد الدكتور عباس الشناوى مدير الخدمات الزراعية لـ”المال”أن مدراء ووكلاء الزراعة فى المحافظات بدأت فى تشجيع المزارعين على تطبيق تجربة جديدة تم اعتمادها فى مركز البحوث الزراعية لتحميل محصولين فى مساحة واحدة .

وأشار إلى أن الوزارة تقدم الدعم الفنى الذى يحتاجه المزارعون ،عبر الحقول الإرشادية وكذلك مهندسى الجمعيات، مع تطبيق تحميل فول الصويا على محصول الذرة خاصة فى الصعيد .

وأوضح أن هذه الخطة سوف ترفع إنتاجية الفدان من الذرة والصويا بواقع 6 أطنان لكليهما، مقابل 4.5 طن عند زراعة الذرة منفردة فى الفدان، مع اعتبار أن فول الصويا ينتج 1.5طن للفدان .

وكشف أن هذه الخطة تم تبنيها من خلال مركز البحوث الزراعية الموسم الجارى، وسوف يتم تجريبها على نطاق المزارع الإرشادية فى عدد من الحقول فى المحافظات تمهيدا لتعميمها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مصر تستورد %70 من حاجاتها من الأعلاف من الخارج بواقع 12 مليون طن من الذرة و4 ملايين طن من الصويا بقيمة مليارى دولار سنويا طبقا لبعض التقديرات .

ودعا حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين جموع المزارعين للاتجاه لزراعة المحاصيل الإستراتيجية التى باتت أكثر ربحية من غيرها، فضلا عن أنها تحقق إضافة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأعلاف .

وأكد أن فدان الذرة يحقق عائدا بقيمة 20 ألف جنيه حاليا،أما فدان الصويا فيحقق 18ألف جنيه، مشيرا إلى أن آلية تحميل الصويا على الزراعة تتطلب رفع الأرض عبر مصاطب لكى يتم تحميل المحصولين فى الوقت نفسه مع اتساع رقعة المصطبة الواحدة لمتر ونصف .

وأوضح أنه مع اتساع رقعة المصطبة الواحدة لمتر ونصف يمكن تحميلها بـ 3خطوط فول صويا وخطين ذرة صفراء .

واجتمع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قبل أيام مع اتحاد منتجى الدواجن، لبحث تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين، لمحصول الذرة الموسم المقبل، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، وبعض قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأشار الوزير إلى أنّه فى ظل الظروف الراهنة محليا وعالميا، وما ترتب عليها من تقلبات فى أسعار المحاصيل الزراعية خاصة محصول الذرة، المكون الرئيسى للأعلاف، فإنّ الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الزراعية، وحماية الكثير من الصناعات المحلية، خاصة صناعة الدواجن.

كما واصلت أسعار خامات الأعلاف جنونها فى مصر وسجل طن الذرة الصفراء الأرجنتينى والبرازيلى 7660 جنيها – صب أرضه-، الذرة الأوكرانى 7460جنيها، وكسب الصويا المحلى بروتين %46 بقيمة 11850جنيها إذ تدخل الذرة والصويا فى تصنيع الأعلاف النهائية .

وأضاف تجار أعلاف أن سعر طن الصويا المحلية بروتين %44 بلغ 11550جنيها و صويا فول فات بذرة مستوردة سجل 16300جنيه وصويا فول فات بذرة محلى 14500جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن صويا هاى فات %43 بذرة مستوردة سجل 15300جنيه ، وصويا هاى فات %43 بذرة محلى 13500جنيه.