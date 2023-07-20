الزراعة تنفذ برنامجًا تدريبيًا للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب المخزونة

نظم معهد بحوث وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة برنامجا تدريبيا تحت عنوان الوسائل الحديثة فى تخزين الحبوب والمواد المخزونه وطرق صيانتها أثناء التخزين.

يأتي ذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بضرورة توفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية وإحداث طفرة حقيقية في وسائل تخزينه لتقليل الفاقد منه وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالحد من الفاقد الكمي والنوعي الناتج عن التخزين لأطول فترة ممكنة للحبوب وعلى رأسها القمح وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالتدريب على الاشتراطات الفنية التي تضمن الحفاظ على ثروة مصر الغذائية من الحبوب.

وصرح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات أن الهدف من هذه البرامج التدريبية هو الاعتماد على الأساليب الحديثة والآمنة لتقليل نسب الهدر من الحبوب والمواد الغذائية باتخاذ خطوات استباقية قبل وأثناء عمليات التخزين للحفاظ على مخزون مصر الاستراتيجي من الحبوب، بمكافحة الآفات الاقتصادية التي تصيب الحبوب والمواد المخزونة في مختلف أنواع و ظروف التخزين مما يقلل من الفاقد نتيجة الإصابة بهذه الآفات إلى أقل ما يمكن.

وأضاف أن استراتيجية دعم الأمن الغذائي حصنت الدولة من مخاطر تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة بتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن بإيجاد رصيد آمن لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية.

واشتمل البرنامج على عدة محاور أهمها كيفية التخزين الجيد ووسائل التخزين المختلفة للحبوب والمواد المخزونة، التعرف على أهم الحشرات الأولية والثانوية التي تصيب الحبوب والبقوليات المخزونة والنباتات الطبية والعطرية والتمور المخزونة ، طرق أخذ العينات وكيفية تقدير نسبة الاصابة والفاقد بها، وكذلك الاستخدام الامثل لغازات التبخير فى المخازن والمستودعات والصوامع.

قام بالتدريب نخبة من الأساتذة الباحثين من قسم بحوث المواد و الحبوب المخزونة بالمعهد بحضور مهندسى شركات المكافحة فى هذا المجال والعاملين بالصوامع علاوة على شباب الباحثين من المعاهد البحثية المختلفة والجامعات.