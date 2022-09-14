الزراعة تنفذ برنامجا تدريبيا للمكافحة الآمنة لآفات الحبوب والمواد المخزونة بكفر الشيخ

نظم معهد بحوث وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة برنامجا تدريبيا بعنوان ” المكافحة الآمنة لآفات الحبوب والمواد المخزونة ” خلال الفترة من 12-13 سبتمبر الجارى بمقر المعهد بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ .

يأتي ذلك ظل إهتمام القيادة السياسية بضرورة توفير مخزون آمن من المحاصيل الإستراتيجية يكفي لأطول فترة ممكنة وعلى رأسها القمح ، وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالعمل على زيادة وعى الباحثين و المهندسين الزراعيين و المزارعين من أجل إنتاج غذاء آمن و وفير و تقليل الفاقد من خلال عمليات ما قبل وبعد الحصاد .



وصرح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات أن البرنامج التدريبي يهدُف إلى الإعتماد على الأساليب الحديثة والآمنة في مكافحة الآفات الإقتصادية التي تصيب الحبوب والمواد المخزونة في مختلف أنواع المخازن و طرق التخزين مما يقلل من الفاقد نتيجة الإصابة بهذه الآفات إلى أقل ما يمكن ، و الإعتماد على بدائل المبيدات الكيماوية في مكافحة آفات المخازن لتوفير غذاء صحي خالي من المواد السامة والملوثات الكيماوية.



و أوضح الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن البرنامج تناول طرقا لمكافحة الآفات المختلفة في الصوامع والمخازن ضمن سلسلة من البرامج التدريبيه التي ينظمها أفرع المعهد المختلفة في شتى المحافظات.